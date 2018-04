Peyama sersaxiyê ya hikûmeta Holendayê

Hikûmeta Holendayê, bi rêya Balyozê xwe yê li Bexdayê, bi boneya wefatkirina xwedêjêrazî Dilovan Îdrîs Barzanî, di eyamekê de ji Nêçîrvan Barzanî Serokwezîrê Herêma Kurdistanê re sersaxî dixwaze.

Teksta payama hikûmeta Holendayê:

Balyozxaneya Şanişîna Holendayê

Li Komara Îraqê

Birêz: Cenabê Nêçîrvan Barzanî Serokwezîrê Herêma Kurdistanê

Birêz: Barzanî

Bi navê hikûmeta Holendayê, ez dixwaz im ji kûratiya dil hevxemiya xwe ji bo wefatkirina neliwext ya birayê we xwedêjêrazî Dilovan Barzanî nîşan bidim.

Ez hêvîdar im hevxemiya me qebûl bikin. Ez dizanim ji bo we û malbata we kovaneke mezin e. Divê kêlîka dijwar de hêviya bihêzbûn û xweragiriyê ji bo we dixwaz im.

Balyoz

Matis Volter

Balyozxaneya Şanişîna Holendayê

Bexda-Îraq