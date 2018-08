Agir girt bazara girtî ya Hewlêr

Doh bi şev demjimêr 21.30ê agir girt bazara nav qeyseriya Hewlêr. Agir ne gelek berfirehe û li gora gahdariyan tenê hinek dikan şewitîne. Lê jib o cih gelek asêye kontrol kirin û vemirandina agir bi temamî zehmete. Asêbûna cih tengbûna kolanan astebgek mezine ji Timên agirvemirandinê re.

Rêveberê Berevaniya Şaristaniya Hewlêrê, Emîd Şuwan Ebdulqadir derbarê sedema kontrolnekirina agir de ji Rûdawê re axivî û ragihand: “Piraniya kala û kelûpelên di nava dikanên vê bazarê de qumaş û bêhn û spray bûn, di vê beşa bazarê de ku agir li vir maye, jêrzemîna bazarê ye, rêya çûna nav jêrzemînê jê zehmet e û tîmên me nikarin bigihin kûrahiya jêrzemînê ye, lê belê hewlên me jî berdewam in û agir nêzîk e ku were kontrolkirin.”

Derbarê sedema agirpêketina bazarê de jî, Emîd Şuwan Ebdulqadir da xuyakirin: “Heta niha sedema agirpêketinê aşkere nebûye, heta ku em neçin nav û lêkolînê nekin, em nizanin ku sedem çi ye.”

Derbarê zirarên wê bûyerê de jî, Rêveberê Berevaniya Şaristaniya Hewlêrê diayr kir: “Tenê jêrzemîn û du dikan li serî şewitî ne, ti zirareke canî çê nebûye.