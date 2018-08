Barzanî: Ez yek ji wan çil milyon Kurdan im ku bi wê serkeftina we kêfxweş bûm

Serok Mesûd Barzanî di peyamekê de rpîrozbahiyê li zanayê kurd Koçer Bîrkar dike û dibêje: Ez yek ji wan çil milyon Kurdan im ku bi wê serkeftina we gelek xweşhal bûm û şanaziyê pê dikim û hêviya serkeftin û pêşketina zêdetir ji bo we dixwazim.

Koçer Bîrkar xelata Noble ya warê matatîkê li roja 01.08.2018ê li Brazîlê wergirti û bi vê minasibetê wî got: Ez hêvîdar imev xelat bibe ciyê dilxweşiya 40 milyon kurdan.

Koçer Bîrkar ji Rojhilata Kurdistanê ye xelkê bajarê Merîwan e

Teksta peyama Serok Barzanî

Birêz Kek Koçer Bîrkar

Bi xweşhaliyekî zêde ve min nûçeya wê serkeftina mezin bihîst ku cenabê we li warekî girîng û zehmet yê zanistî ya wekî bîrkarî (matmatik) da bi dest anî.

Bêguman hêviya we pêkhat û ew serkeftina we dilê hemû gelê Kurd xweş dike û ez yek ji wan çil milyon Kurdim ku bi wê serkeftina we gelek xweşhal bûm û şanaziyê pê ve dikim û hêviya serkeftin û pêşketina zêdetir ji bo we dixwazim.

Gelek cihê xweşhaliye ku xort û lawekî Kurd dikarê li warê zanistî da pêşbirkê li gel zanayên cîhanê bike û xelata navdewletî werbigrê. Hêvîdarim Kek Koçer bibê sermeşq û mînakeke bilind ji bo xortên me û hewl bidin wekî Kekê Koçer serkeftinê li warê xwendin û zanistê da navê gelê xwe bilind rabigrin.

Mesûd Barzanî

02.08.2018