Dinya Ala Kurdistanê nas dike

Serokwezîrê Tirkiye û serokê AKPê Binali Yildirim îro gruba partiya xwe ya parlementoyê de axivî.

Wek tê zanin dema sardana serokê Kurdistanê li Stanbul û Enqere Ala Kurdistanê li balefirxaneya herdu bajara hate bilind kirin.

Ev yek di medya Tirki de gelek hate rexne kirin û gelek aliyên siyasî û kesayetên siyasî dan xûyakirin ku, wek hukumetê tawanek kiriye.

Li ser vê yekê Binalî Yildirim axavtina xwe de behsa vê pirsê kir û got: Li gora destûra Iraqê Herêma Bakurê Kurdistanê herêmek xwesere.Parlementoya wê heye serokwezîrê wê heye.Cîhan jî wan bi vî awayî nas dike.Kesên vê pirsê tînin rojevê niyeta wan ne pakije.

Yildirm got: Destûra Iraqê çibe em jî rêzê lê digrin , wek din em nikarin ji ba xwe hinek tiştan bînin hole.

Berdewamiya axavtina xwe de Yildirim got: Tu pirsgêrika me birayên me yên kurd re tuneye.Kurdên li Iraqê, Suriye dijîn tevlî terorê nebûbin birayên mene. Li welatê me kurd hene. Ew çikas bi kurdîtiya xwe serbilin bin hê jî kême.