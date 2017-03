Eger niyeta PKK ew be beşek ji Başûr bike milkê xwe şaşiyeke mezin dike

Emîndarê giştiyê Yekgirtuya Îslamiya Kurdistanê dibêje eger niyeta Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) ew be beşek ji başûrê Kurdistanê bike milkê xwe, ew şaşiyeke mezin dike û sernakeve.

Selahedî Bihaedîn emîndarê Yekgirtuya Îslamiya Kurdistanê di pêreskonferensekê de dibêje:

– PKKê di şerê dijî DAÎŞ ê de hevkariya Herêma Kurdistanê kiriye, karekî baş kir, lê eger niyeta wê ew be beşek ji herêma Kurdistanê bike milkê xwe, hîngê ew şaşiyeke mezin dike û di wê pilana xwe de sernakeve.

Bihaedîn dibêje ku divê hemû pirsgirêk û aloziyên hene bi danûstandin û lihevtêgihiştinê bên çîareser kirin û çênabe her liyek be li her parçeyeke Kurdistanê be heq bi xwe bide Herêma Kurdistanê lawaz bike.