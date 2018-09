Endamê Polîtburoya Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) Mesrûr Barzanî di rêwresma lîsta 183 ya PDKê li parêzgeha Duhokê de gotarek pêşkêş kir û ragihand, 30 Îlonê PDKê serkeftineke mezin tomar dike, serkeftina PDKê serkeftina Kurdistanê ye.

Îro PDKê li Duhokê bi rêwresmekê bi fermî dest bi bangeşeya hilbijartina Parlemantoya Kurdistanê kir û di destpêkê de berbijerên parêzgeha Duhokê dan nasandin.

Di rewrismê de endamê Polîtburoya PDKê Mesrûr Barzanî di gortarekpêşkêş kir . Mesrur Barzani di gotara xwe de got:“Em hemû soz didin bo serxistina lîsta 183 ya PDKê û serxistina berbijaran. Di meha Îlonê de pir destkeft ji gelê Kurd re hatin û PDK wek endezyar û avakera wan destkeftinan bû. di 11ê Îlonê de Şoreşa Îlonê dest pê kir, ku mezintirîn şoreşa niştimanî û netewa Kurd li seranserî Kurdistanê bû û çendîn destkeftên mezin ji Kurd re anîn.”

Herwiha got: “25ê Îlona sala bûrî çareke din vîna gelê Kurd biser ket, dema ji sedî 93 gelê Kurd dengê xwe da serxwebûnê û dubare ew destkeft, destkefta PDKê bû.”

Mesrûr Barzanî got: “Me par qonexeke nexweş derbas kir. destkeftên mezin jî ji bo me hebûn, lê bi xweragiriya gelê Kurd bi awayekî giştî û bi serokatiya Serok Barzanî me karî wê qonaxê derbas bikin û careke din pêgeha bihêz a Kurdistanê di cîhanê de biçespînin. Spas bo helwest û piştevaniya gelê me, ew piştevaniya bo PDKê cihê şanaziya me ye.”

Herwiha amaje bi wê jî kir: “Berî çend mehan, hilbijartinên parlemantoya Iraqê hate birêvebirin û bi piştevaniya we, PDK bû yekem partî li ser astê Iraqê û zêdetirîn kursî wek partî bidest anî.

Diyar kir jî, “Em di qonaxa diyarkirina çarenivîsa milet û welatê xwe de ne, em hîna negihîştine dawî qonax ji xebata xwe, ji ber wê her biryarek di wê derbarê de bê dayîn, dibe ku bandorekê li ser riya çareseriya pirsa miletê me bike.”

Ameje bi girîngiya vê xula parlemantoyê kir û da zanîn, “Ev parlemantoya vê carê roleke wê ya bibandor bo diyarkirina biryar û derbaskirina yasayan dibe û ji bo çavdêriya hikûmeteke bihêz ku hêvîdar in li ser destê PDK bê damezrandin bikin û herwiha deng û baweriya we biguhêzin û bergîrî li maf û daxwazên we bikin, dengên xwe bidin wan berbijarên ku di parlemantoyê de berevaniyê di ber daxwaz û mafên we de bikin.”

Herwiha Endamê Polîtburoya PDKê Mesrûr Barzanî got: “Hilbijartinên bûrî rikberiyek bû, bo hewl û planên nehezan ên têkdana aramiya Kurdistanê û dagîrkirinê jinav bibin. Çend hewl hatibû dan jî bo pêgeha PDKê li ser astê Kurdistanê û navçê kêm bibe, lê bi xwîna Pêşmerge û xweragiriya gelê Kurdistanê, hemû plan hatin şikandin û ji wê zêdetir pêgeha Herêma Kurdistanê gihîşt asteke pir bilind.”

PDK bi qewareyeke serbixwe ya bi hejmara lîste (183) û bi diruşma (Avakirina Kurdistaneke Bihêz) beşdarî hilbijartinên Parlemantoya Kurdistanê dibe.