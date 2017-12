Emê Libnanê ji nav bibin

Wezîrê îstixbarata Îsrail daxûyaniyek da rojnameye Elaph a Erebistana Siudiyê ku li London weşanê dike.

Wezîrê Îstixbarata Îsrail, Yisrail Katz da xûyaniya xwe de dibêje: Em şer naxwazin, lê em bi tu awayî rê nadin Îran li Libnanê hêz bibe û me tehdît bike. Vê carê em êrîşê bibin ser Libnanê, dê ne wek 206ê be. Emê Libnanê erdêre bikin yek. Vê carê wê Libnan hemû armanca êrîşa me be. Em naxwazin zererê bidin Libnanê, lê em qebûl nakin libnanî êrîşê me bikin.

Berdewama daxûyaniya xwe de Katz got: Erebistana Siudiyê dikarê di derbarê pirsgirêka Qudsê de rolek erênî bileyze.