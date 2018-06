Emê xirap hilbijêrin ne xiraptirê

Mesud Tek li ser navê Partiya Sosyalist a Kurdistanê bersiva pirsên Rojevakurd dide û dibêje: Bi gor bir û baweriya me her halwesteka siyasî meşru ye, boykot jî helwesteka siyasi ye. Lê belê ez di vê baweriya da me, ku di hilbijartina 24’ê Xeziranê boykot bijardeyeka bi kêrhatî nine. Ji ber ku hilbijartina hanê ji yên berê cudatir e û bandora wê di paşeroja me jî dê hebe. Ligel vê yêkê jî me bivê nevê, pêyvendiyeka xurt di navbera tevgera azadiya Kurdistanê û demokrasiya Tirkiyê heye. Tiştekê siruştî ye, ku hêzên niştimanî û demokratik yên Bakur bala xwe bidine pêvajoya demokratizekirina Tirkiyê û bibine alîgirê demokrasiyê

Pirs: Kurd li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê biçin ser dindoqan û deng bidin? Eger belê, çima deng bidin û deng bi kîjan alî, partî yan kesî bidin? Eger nexêr Çima deng ne din?

Bersiv: Di vî warî da bîr û baweriya Kurdan ne yek e. Bi gor hinek Kurdan divê hilbijartin were boykot kirin, hinekan dibêjin em herin ser sandoqan lê emê dengê vala bidin. Bi gor hinekan divê em dengê xwe bidine Demirtaş. Tiştekê veşartî nine, ku hinek Kurd ji wê dengê xwe bidine Erdoxan, an Înce, kêm jî bin hinekan jî bidine Akşener an ji Karamollaoglu. Bê guman ev yêka tiştekê siruşti ye, ji ber ku civata Kurd civateke pir reng û pir deng e. Lê belê dil dixwest, ku bi hemu deng û renge xwe va, Kurd ittifak kiriba bi liberçavgirtina berjewendiya netewî û demokratik, dengê xwe bidaya kandidek.

Bi gor bir û baweriya me her halwesteka siyasî meşru ye, boykot jî helwesteka siyasi ye. Lê belê ez di vê baweriya da me, ku di hilbijartina 24’ê Xeziranê boykot bijardeyeka bi kêrhatî nine. Ji ber ku hilbijartina hanê ji yên berê cudatir e û bandora wê di paşeroja me jî dê hebe. Ligel vê yêkê jî me bivê nevê, pêyvendiyeka xurt di navbera tevgera azadiya Kurdistanê û demokrasiya Tirkiyê heye. Tiştekê siruştî ye, ku hêzên niştimanî û demokratik yên Bakur bala xwe bidine pêvajoya demokratizekirina Tirkiyê û bibine alîgirê demokrasiyê.

Ji ber vê yekê em wekî Partiya Sosyalîst a Kurdistan ligel Hareketa Azadî, PDK û PAK bi hevra biryar dan, ku di hilbijartina serokkomariyê de dengê xwe bidine Demirtaş û bona hilbijartina nunerên Meclisê jî ji endam û alîgirên xwe daxwaz bikin, ku bi liberçavgirtina berjewendiyên netewî bi hestyariyên netewî-demokratik dengê xwe bidin. Ku me halwesta xwe ya hanê pêşkeşê birûrayê giştî jî kir.

Pirs- Gelo piştî hilbijartina dê guhertin li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê çê bibin û dê çi bandor li ser pirsa kurd bike?

Bersiv: Herwekî min li serê jî got, hilbijartina hanê ji yên berê cudatir û girîngtir e. Hikumeta AK partî di bin serokatiya Erdoxan da dixwazin sîstemeka pêkbinîn, ku ne demokratîk e û rê li ber diktatoriyetê taqakesî xweş dike. Ligel vê, ku hikumeta Erdoxan di wan salên dawîyê da dev jê strana demokrasîyê berdane û welatê bi zebrûzeng, bi tundûtijiyê îdare dikin. Erdoxan bi halwestên xwe yên dawî li ser doza Kurd, diyar kir, ku teslîmê sîyaseta sedsaliya dewletê bûye, ku dijî azadiya Kurdan e û dixwaze pirsa Kurd bi çek, bi tank û top çareser bike. Her usa Erdoxan behsa dagir kirina seranserê Kurdistana Başurêrojava, Şengal û Qandîlê dike, ne tenê behs dike her usa bona cî be cî kirina vê yêkê dest bi kar jî bûye.

Ji bona vê yêkê jî divê pêşiya Erdoxan bê girtin û îcaze nedin armanca xwe yên derbareyê kurdan cî be cî bike. Hilbijartin jî bona vê yêkê derfetek e û divê em pêşwaziya vê derfetê bikin.

Dîyar e, Kurd li Bakurê Kurdistanê, di proseya hilbijartinan da hertim rû be rûyê du bijarde bûye. Ne baş û xirap, lê xirap û xiraptir. Vê carê jî usa ye, emê xirap hilbijêrin ne xiraptirê.

Gotineka Farsî heye, ku ligel rewşa me digunce: “ne ez eşqê Elî, ez buxzê muavîye est.” (Ne jî evîna Elî, jî kerb û kîn û hersa Muavîye.)

Pirs: Piştî hilbijartina, encam çi be bila bibe, dê pêvejoyek ya ji bo hewldana çareseriya pirsa kurd bikeve rojeva dewlet û hikûmetê?

Bersiv: Yê, ku heya nîha eşkere ye di demeka nêzîk de ez bawer nakin, ku pêvajoyeka nu ya ji bona çareser kirina pirsa Kurd bi rêka dîyalog û giftugo dest pê bike. Lê belê dur an nêzîk divê hewleka nu bê dayin, ji ber ku êdî bi zaqî eşkere bû, ku pirsa Kurd bi tank û top, bi xebata çekdarî nayê çareser kirinê.

Lê belê eger pêvajoya nû destpêbike, divê vê carê ji ezmunên berê ders bêne vergirtin, xelatîyên berê neyê dubare kirine. Bo vê yêkê ne terefek, divê hemu reng û dengên Kurdistana Bakur divê bibine muxatap û paş destpêkirina gîftugo pêvajo bi şeffafî bi rêva biçe.

Gelek spas ji bona dilsojiya we.

Mesud Tek