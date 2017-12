Erdogan: Îsrail dewletek Teroriste

Serokkomarê Tirkiye Tayib Erdogan tevli kongreyên partiya xwe dibe û peyama dide. Heri dawî Erdogan tevli kongreya AKPê ya bajarê Sivasê bû. Erdogan axavtina xwe de behsa helwesta serokê Amerika di derbarê Qudsê de kir û ew bi tundî rexne kir. Erdogan gotara xwe de hinek tişt gotin ku wek tehdîtekî bû.

Erdogan di vê derbarê de got:

“ Emê nîşa wan bikin ku bi hesanî nikarin vê biryara xwe bêxin jîyanê.

“ Eve 7 salin li Suriye şerek heye, di van rojan de em hewl didin ku Suriye ji vê krîzî derêxin , me gavên girîng di vê derbarê de avêtin, lê niha li Qudsê pravakasyonek nû derket pêşîya me. Tirkiye ji bo aşitî û îstikrarê kar dike lê hinek dixwazin me bikşînin nava şerekî de. Hinek hewldidin alema Îslamî di nava hêstirên çavan de bixeniqînin.“

Berdewamiya axavtina xwe de Erdogan got: Daxûyaniya Trump ji bo me tu qîmetê wê tuneye. Ev ji bo me wek tiştek ku tunebê. Tu Qudsê wek paytext ragihînî û balyozgane xwe ji bo Qudsê veguhêhêzî jî qet ne girîng e. Ji xwe em vê qebûl nakin.“

Erdogan dibêje: Filistinî mexdûrin û bindestin. Îsrail dewletek dagirkere û qatilê zarokaye. Îsrail dewletek terorist e.