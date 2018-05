Esad: Emê şerê artêşa Erdogan bikin

Serokê rejima Suriye Beşar Esad li gel rojnama Kathimerini hevpeyvinek taybet pêkanî û di vê hevpeyvîna xwe de daxûyakirin ku, dema Suriye axa xwe ji destê teroristan azad bike, dê mecbûr be şerê hêzên Tirkiye û Fransayê bike.

Esad dibêje: Ji bo me terorist artêşa Erdogan e. Artêşa Amerika û Erebistana Siudiye. Ev hemû wek hevin xizmeta berjewendiyên Amerika dikin.

Esad berdewamiya hevpeyvîna xwe de got: Ji berî her tiştekî emê şerê teroristan bikin.Dema em axa xwe ji destê teroristan xilas bikin, emê şerê hemû dagirkera, hemû êrîşkaran û hemû aktorên şer bikin. Her hêzeka bi awayek ne yasayî hatî ser axa me dijminên mene.

Bişar Esad dibêje ku, Tayib Erdogan pişgiriya rêxistina Birayên Misilman dike.

Esad dibêje: Lê gelê Tirk ne dijminê meye. Ji berî çend rojekî me pêşwaziya şandek ji Tirkiye kir. Em ferqê têxin navbera Erdogan û gelê Tirkiye de.