Esad: HSD hêzêk xayin e

Serokê rejima Suriye Beşar esad behsa rewşa HSdê kir û da xûyakirin ku HSD hêzek xayin e. Di hevpeyvînek y

A xwe de esad got: Her hêzêk li Suriye li gel hêzêk biyanî ku ne bi îrada me li seraxaSuriyebe, tevbigere ew xiyanetê dike. HSD jî li gel hêzên biyanî li welatê me tevdigere û xayîne.

Li ser vê yekê berpirsên HSDê bersiva Esad dan û gotin: Em ne xayînin, me wek HSDê nehiştiyç e Suriye parçe bibe û me rê li ber parçebûna Suriye girtiye. Eger xayinek hebê Esad e.

Ev yek di demekî de hatiye kû ji bo çareseriya pirsgirêka Suriye xebaten navdewletî bi hêz bûye. Li Suriye HSDê piranî kurdin û li dijê DAÎŞê li hemû deverên Suriye şer kirine. Lê rastî piştî pakijkirina DAÎŞê dê çarenûsa vê hêzê çibe nayê zanin û cihê gotubêjekî ye.