HAK-PAR ligel Daykên Şemiyê ye û piştgiriyê dide wan.

DIVÊ DEWLET ÊDÎ HEMÛ SÛC Û SÛCDARAN AŞKERE BIKE

Li Tirkiyê bi sedan dayikên ku zarok an jî xismên wan di dema binçavkirinê de hatine kuştin, her rojên şemîyan li Galatasaraya Stenbolê kom dibin û pirsa zarokên xwe dikin ka çi bi serê wan hatîye. Ew li pey şopeke zarokên xwe dengê xwe derdixin. Lê midexale û zordariyên ku li wan tê kirin her car rûyê reş ê Tikriyeyê nîşanî dinyayê dide. Ev kombûnên han 700 hefte ne didomin.

Hin caran rêvebirên dewletê ji hêzên “ewlehiyê” re dibêjin binçavkirina wan kesan “temînata dewletê” ye. Bi vî awayî wana teşwîqî kuştin û qetilkirinê dikin.

Her wiha ne cendekên kuştîyan teslîmî malbatan nakin, derbarê wan de tu agahî nadin, û mezelên wan jî nîşan didin.

Dewlet bi vî awayî rûyê xwe yê hovane nîşan dide û her roj jî zêdetir zilmkar dibe.

Divê dewlet nebe çete, li gorî hiqûqê tevbigere.

Mirov bê sûc û sedem tên binçavkirin, kuştin, mezelên wan tê veşartin… Ev kevneşopiyeke kevn e û rayedarên dewletê jî ser wan dinixmînin. Ev helwesta hanê dewletê teşwîqî sûc dike û kuştinan dike tiştekî “asayî”.

Mixabin Tirkiye hêj nebûye dewleteke demokratîk, pirsgirêkên xwe yên sereke çareser nekirine. Li dewletên wekî Tirkiyê mafên mirovan pir caran tên binpêkirin û ev êdî dibe tiştekî ji rêzê.

Heta ku dewlet sûcên xwe qebûl neke, ew ê dubare bibin.

Di salên 90 de dewlet wekî çeteyekê kesên hatine binçavkirin dikûşt û digotin kujer ne diyar e. Bi vî awayî tirs û xofeke mezin dixistin nav civakê.

Gotina Serokkomarê 9.emîn Sûleyman Demîrel; “heke hewce be, dewlet dikare bike.” nîşan dide ku ev kevneşopiya qirêj ji aliyê pir kesan ve wek tiştekî normal hatiye qebûlkirin.

Ji bo ku ev kevneşopiya qirêj bi dawî bibe, divê dewlet hemû sûcên xwe yên berê qebûl bike û edaletê pêk bîne.

Di 25ê Tebaxa 2018 de, ’’dayîkên şemiyê’’ yên ku hêviyên xwe wenda nekirine wê cara 700emîn hesabê zarokên xwe bipirsin. Ligel vê yekê jî bang li rêvebirên dewletê bikin ku rastiyan qebûl bikin û edaletê pêk bînin.

Daykên Şemiyê ji sala 1995an û vir ve, her roja şemiyê dibêjin; “Kujer diyar in, xizmên me li ku derê ne”. Lê dewlet li hemebrî pirsa wan bêdeng e.

Di nav 25 salan de gelek hikûmet guherîn, lê rastî zelal nebûn, edalet nehate vî welatî.

Dewlet ne sûcên xwe hilda ser xwe ne hewl da ku edaletê pêk bîne.

Berevajî vê yekê; wana jî ser sûcan nixumandin, sûcdar veşartin..

Tu hikûmet gora wan kesên ku hatine qetilkirin nîşanî dayikan neda û bi vê re piştgiriya xwe nîşan da, qirêj bûn.

Hikûmetên ku van kuştinan zelal nekirin, derbarê de tu agahî nedan , hestiyên zarokan teslîmî malbatan nekirin, gorekê ku dayik li ser dua bikin nîşanî wan nedan, hemû hukumet bi van kiryarên xwe ve sûcdar û qirêj in.

Em wek Mpartîya Maf û Azadîyan (HAK-PAR) bang li rayedaran dikin ku wan kesên wenda bibînin, derbarî wan de agadarî bidin, edaletê bi cih bînin.

Em careke din piştgirîya xwe ji bo çalakîya ‘’’Dayîkên Şemîyê’’ nîşan didin. Em ê hertim li pişt wan bin.

Berpirsiyara şaxên jinan û cigira Serokê Giştî

ê PARTIYA MAF Û AZADIYAN/HAK-PAR

Sultan Söylemez