Helwsta Tirkiye şaşe

Galip Ensarioglu paelementerê AKPê yê Diyarbekirê di derbarê helwesta Tirkiye ya dijê serefarnduma serxwebûna Kurdistanê de ji rojnama Haberturkê Muharem Sarikayara axivî.

Ensaioglu da xûyakirin ku, Helwesta Tirkiye ya ku li dijê referanduma Kurdistana Başûr derdikeve şaş e.

Parlementerê AKPê dibêje: Politikaya Bexdayê ya şaş û li dijê Kurd û Tirkmena rewş gihandiyê vê qonaxê. Herweha sedemê ku Bexda dijitiya Kurdistanê dike yek jê peymana Kurdistanê ya li gel Tirkiye ye.

Galip Ensarioglu dibêje: Pirsgirêkek di helwesta me de heye.Ez redfela Tirkiye zêde dibînim. Em bêjin di pirsa Kerkûkê de hinek hesasiyetên me hene, başe gelo Erebên Kerkûkê ji Kurdên Kerkûkê behtir dostê mene? Ma kerkûk li ser herêma Ereban bimîne nabe pirsgirêk? Çima li ser Kurdistanê bimîne dibe pirsgirêk?

Ensarîoglu behsa tehdidan jî dike û dibêje: Ew Barzaniyê li himber Amerika helwestê digre ji me natirse. Kerkûk li ser herêma Kurdistanê be ji bo me baştir e.Kerkûk li ser herêma ereban ve bimine veguheztina petrolê ji bo Tirkiye dibe pirsgirêk. Eger wek niha be em hem petrolê dertêxin û difroşin jî. Li himber daxwaziya Amerika Barzani li gel me peymana petrolê pêkani.