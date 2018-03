Hemu rojên we Newroz Newroza we pîroz be

Gelên Kurdistanê Şerefmend,

Gelek mixabin em bi dilekî şikestî û xembar pêşwaziya Newroza 2718a Kurdî dikin.

Di sedsala 21’an da jî li Bakur, Rojhilat û Başurêrojavayê welatê me, em ji mafên netewî û demokratîk yên serekî bê par in û zilm û zordariya netewî li ser me berdewam e.

Herwekî berê îro jî bersiva daxwaza me yên reva bi tank û top têne dayin.

Dewletên dagirker herwekî berê îro jî deskevtên me yên netewî û demokratîk li ser xwe wekî metirsiyê dibînin û ji nav birina deskevtên hanê milên xwe didine hevdu, bi hevra êrîş dikine ser me.

Herwekî sedsala 20an, di destpêka sedsala 21an da jî em dibine qurbanê nakokiyên dewletên mezin yên dinyayê û dewletên navçeyê Rojhilata Navîn.

Îro jî dewletên mezin wekî Dewleta Yekbûyî ya Amerika û Rusya û dewletên rojavayên din yên mezin, bona parastina berjewendiyên xwe mafên mirov û nirxên serdemî dixine binpê û bo pêşîlêgirtina xebata me ya bona azadî û wekheviyê piştgiriya rejîmên kevneperest û nijadperest dikin.

Xwişk û birayên tekoşer,

Ligel evqas zilm û zordariyê, ligel êrîşên tund berxwedana me jî her berdewam e û roj bi roj geştir û berfirehtir dibe.

Pêşmergeyên mêrxas û xebatgerên gernas, bona parastina welatê xwe, bona bi dest xistina mafên xwe yên netewî û demokratîk singê xwe kirine mertal.

Ligel evqas tundûtijiyê, ligel ketin û şikestinê, gelê me li ser piyan e, dev jê doza xwe bernedaye û vefadarê şêhîdên Kurdistanê ye.

Xebata gelê me ya li ser rêbaza şehîdan, di her Newrozê da gurtir dibe, ber bi pêş diçe.

Xwişkno, Birano,

Werin bi gor naveroka Newrozê tevbigerin, bona azadî û serbestiyê destê xwe bidine hevdu, bi hevra berxwe bidin û xebat bikin.

Werin bona bi dest xistina mafên xwe yên netewî û demokratîk milên xwe bidine hevdu.

Werin yêkîtî û hevkariya hêzên Kurdistanî pêkbinin, daku doza me nebe qurbanê nakokî û berjewendiyên dewletan.

Hevalno, hogirno,

Hemu Rojên We Newroz Newraza we Pîroz Be!

Adara sala 2718 a Kurdî

PSK-Partiya Sosyalîst a Kurdistan