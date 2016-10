Hêzên Pêşmerge ji navçeyên Kurdistanê venakişin

Şêwirmendê Encumena Asayişa Kurdistanê Mesrûr Barzanî di hevpeyvînekê de ligel televizyona SKYnews a Brîtanî de behsa rola Hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê di rizgarkirin û parastina navçeyên rizgarkirî û beşdariya Pêşmerge di operasyona Mûsilê de kir, herwiha behsa çawaniya çareserkirina pirsgirêkên rasteqîne û bingehîn ên Iraqê kir.

Mesrûr Barzanî di wê hevpeyvînê de ragihand: “Bêguman Hêzên Pêşmerge dê di operasyona Mûsilê de beşdar bin. Me pilana rizgarkirina wê parêzgehê bi temamî dîtiye, ku hatiye amdekirin û temam bûye, lê Hêzên Pêşmerge dê bi awayekî sînordar tê de beşdar bin.”

Derbarê çawaniya sînordariya beşdariya Hêzên Pêşmerge di wê operasyonê de, Mesrûr Barzanî wiha got:

“Beşdariya me dê sînordar be ji ber hinek pirsên girêdayî jografya, ku em naxwazin biçin wan navçeyên ku hestiyariyê çêdikin. Di pilana operasyonê de hatiye eşkerekirin ku Hêzên Pêşmerge dê heta kuderê pêşde biçin. Divê ew hestiyariya mezhebî û netewî û olî ya parêzgeha Mûsilê bê liberçavgirtin, ji ber ku pêkhatên Mûsilê gelekî têkel in û gelek xelkên cuda tê de dijîn, lewma divê piştî rizgarkirina Mûsilê jî ew pêkhate hest bi aramiyê bikin. Herwiha hinek hêz ku di wê operasyonê de beşdar in, ji aliyê xelkê bajêr ve nayên qebûlkirin.”

Derbarê wergirtina çek û teqememî û alavên leşkerî bo şerê Mûsilê, Mesrûr Barzanî wiha domand:

“Em berdewam daxwaza çekên zêdetir û bi bandortir bo Hêzên Pêşmerge dikin, lê mixabin tişta ku me daxwaza wê kiriye û pêdviya me pê heye, hêj wek pêwîst negihiştiye destê me, bi taybetî mertala parastina Pêşmerge û kelûpelên leşkerî. Lê dîsa jî Hêzên Pêşmerge rijd in li ser şikandina DAIŞê, lê eger çek û pêdviyên wan ên leşkerî baş bin dê hejmara qurbaniyan jî pir kêmtir be.”

Şêwirmendê Encumena Asayişa Herêma Kurdistanê ragihand:

“Em beşek in ji Hevpeymaniya Navdewletî ya li dijî DAIŞê, lewma pêwîst e civaka navdewletî hest bi berpirsiyaretiyeke zêdetir bike li hemberî pêdviyên Pêşmerge, ji ber ku Hêzên Pêşmerge ne tenê ji bo xwe şer dike û li şûna hemû cîhanê şer dike. Ez dibêjin ji ber hin pirsên hestiyar wek pêwîst alîkariya me nayê kirin, lê bi nêrîna min nabe ew yek wek hêncet bê bikaranîn ji ber ku em di şerê li dijî terorê de ne û teror pirsgirêkeke cîhanî ye. Heriwha em dizanin ku hin aliyên herêmî naxwazin çekên pêşketî têkevin destê Hêzên Pêşmerge de û dibêjin ev yek dihêle Pêşmerge bihêz bibin, lê ew bi vê yekê şaş in û bihêzbûna Pêşmerge tî wateya bihêzbûna navçeyê.”

Derbarê şerê Mûsilê de, Mesrûr Barzanî ragihand:

“Dê hejmareke zêde ji xelkê Mûsilê koçberî Herêma Kurdistanê bibin. Bi baweriya min şerê Mûsilê dê şerekî dijwar be û DAIŞ dixwaze bergiriyê bike û xwe ji bo şerekî giran amade kiriye û gelek tonêl kolandine, herwiha me jî xwe bo şerekî dijwar û demdirêj amade kirine.”

Derbarê egera vekişandina Hêzên Pêşmerge ji wan navçeyên ku ji destê DAIŞê rizgar dike, Barzanî wiha got:

“Em axa welatê xwe li ser hesabê axa ti welatekî din berfireh nakin û me tenê navçeyên Kurdistanî rizgar kirine. Ew navçeyên ku di bin kontrola Hêzên Pêşmerge de ne, axa Kurdistanê ne, lewma ti sedem tune ye ku Hêzên Pêşmerge ji wan navçeyan vekişe û dê bergiriyê li wan bikin. Bêguman Pêşmerge ji wan navçeyên Kurdistanî venakişe.”