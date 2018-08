Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ragihand heta niha jî meseleya dorpêçên Amerîka bo ser Îranê li cem wan ron nîne û got: “Lê em ê di çarçoveya Iraqê de gavan biavêjin”.

Serokwezîr Barzanî piştî civîna Encûmena Wezîran a Herêma Kurdistanê di daxuyaniyeke çapemeniyê de ragihand, ku di civîna îro de Wezîrê Karûbarê Şehîd û Enfalkiriyan rapora xwe ya derbarê bijenosîd nasandina tawanên DAIŞê yên li hember Kurdên Êzdî pêşkeş kiriye û wiha got:

“Em keyfxweş in ku Encûmena Asayîşa Navdewletî di vê derbarê de biryarek derxistiye. Me jî li Herêma Kurdistanê komîsyonek pêk aniye û wê komîsyonê jî bi başî karê xwe kiriye û pêşkeftin bidest xistiye. Encûmena Asayîşê qaziyek destnîşan kiriye ku dê serdana Herêma Kurdistanê û Iraqê bike. Em hêvîdar in li gel Iraqê cidî kar bikin da ku ew tawana li hember xwîşk û birayên Êzdî hatiye kirin wek “jenosîd” were naskirin. Em hêvîdar in mexdûr jî werin qerebûkirin.”

Hilbijartinên Kurdistanê

Nêçîrvan Barzanî eşkere kir, ku di civînê de mijara hilbijartinên Parlamentoya Kurdistanê jî hatiye rojevê û diyar kir: “Me tekez kir, ku divê hilbijartin di dema xwe de werin kirin. Em hêvîdar in hilbijartinek be ku bi rêkûpêk û aramî birêve biçe.

Piştî daxuyaniyan Serokwezîr Barzanî bersiv da pirsên rojnamevanan û eşkere kir, ku Nûnerê Serokê Amerîkayê Brett McGurk derbarê paşxistina hilbijartinên Kurdistanê de ti daxwazek nekiriye û got: “Hilbijartin di dema xwe de dê werin kirin û ev mesele di hevdîtinê de jî nehatiye rojevê.”

Barzanî dubare kir, ku heta niha ti aliyekî bi awayekî fermî ji hikûmeta Kurdistanê daxwaza paşxistina hilbijartinan nekiriye.

Derbarê hevdîtina ligel Serokwezîrê Iraqê Heyder Ebadî, Barzanî anî ziman ku di hevdîtinê de mijarên weke, vekirina riya Hewlêr û Kerkûkê, riya Mûsil û Duhokê, dayîna meaşên malbatên şehîdan hatine rojevê. Herwiha destnîşan kir, ku piştî pêkanîna hikûmeta Bexdayê ew dikarin ji bo çareserkirina pirsgirêkan zêdetir ligel berpirsên Iraqê bicivin.

Hikûmeta nû ya Iraqê û daxwazên Kurdan

Serokwezîr Barzanî da xuyakirin, ku ji bo wan a giring ew e Kurd bi hev re herin Bexdayê û wiha axivî:

“Ji bo gelê Kurdistanê ev yek pir giring e, ku hemû aliyên siyasî bi hev re herin Bexdayê. Lê ji aliyê din ve ji bo pêkanîna hikûmeta nû ya Iraqê ti guftûgoyeke cidî nehatiye kirin. Divê Dadgeha Federalî ya Iraqê encamên bidesthejmartina dengan qebûl bike. Niha li Bexdayê bi fermî ti danûstandinek nebûye û em jî tevlî van guftûgoyan nebûne.”

Barzanî behsa civîna duh a di navbera PKD û YNKê de kir û da xuyakirin, ku herdu alî ji box we baştir amadekirin û beşdarbûna proseya Iraqê axivîne.

Nêçîrvan Barzanî diyar kir, ku niha peywendiyên Herêma Kurdistanê him ligel welatên herêmî û him jî ligel welatên din ên cîhanê asayî bûne û anî ziman ku di bernameya wan de heye ku di paşerojê de careke din serdana Tirkiyê bike.

Dorpêça Amerîkayê ya li ser Îranê

Li ser pirsa, “Gelo dê sizayên Amerîkayê çi bandorê li peywendiyên bazirganî yên Herêma Kurdistanê ligel Îranê bike?” Barzanî wiha got:

“Heta niha jî meseleya dorpêçên Amerîka bo ser Îranê li cem me ron nîne. Lê misogere ku pêngavên me dê di çarçoveya Iraqê de bin. Li hember vê biryara dorpêçê pêngavên me dê li gorî yên Iraqê bin. Me him ji Amerîkayê û him jî ji Iraqê daxwaz kiriye, ku çarçoveya van sizayan ji me re zêdetir zelal bikin. Me xwest şandeke amerîkî were van tiştan ji me re zelal bike.”

Kempîna Renc a Rûdawê

Ev demek e pêşkeşkarê Rûdawê Renc Sengawî li dijî derman û xurekên kevin û serveçûyî kempînek daye destpêkirin. Li ser pirsekî ka gelo hikûmet piştgiriyê dide vê pêngavê yan ne? Serokwezîr Barzanî diyar kir: “Me jî vê sibê li ser vê mijarê civînek pêk anî. Ev mesele hemû hemwelatiyên Herêma Kurdistanê eleqeder dike. Belê em jî gelek bi cidî ligel vê kempînê ne.”

Barzanî destnîşan kir, ku ev mesele tenê bi Herêma Kurdistanê ve girêdayî nîne û wiha berdewam kir:

“Pêwîste Bexda jî alîkar be. Çimku piraniya wan dermanên sexte ji sînorên tên Kurdistanê. Herwiha teqez em jî weke hikûmeta Herêma Kurdistanê dê li hember vê yekê gavên cidî bavêjin.”