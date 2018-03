HÛDA-PARê kongreya xwe ya Diyarbekir li darxist

Kongreya HÛDA-PAR ê ya şaxê Diyarbekirê pêkhat. Di kongreyê de serokê partiyê Zekeriya Yapicioglu axavtinek kir û behsa rewşa partiya xwe û rewşa siyasî kir.

Yapicioglu behsa hevkariyên hilbijartina jî kir û da xûyakirin ku, gotubêja vê mijarê hêja zûye. Lê eger di vê derbarê de pêşniyar ji mere hebê emê bikaribin binirxînin. Deriyê me ji bo hevkariyê ji her aliyek siyasê re vekiriye, ev dikare AKP be yan jî HDP be.

Lê gora daxûyaniya berpirs û endamên vê partiyê ew geleki bi germî li tifaqên hilbijartina narênin.