Îran ji êrîşan bepirsiyare

Berdevkê Qesra Spî Sarah Sanders da xûyakirin ku,li Basra û Bexdayê êrîşên li dijê Konsulusxane û Balyozxaneya me têne kirin destê Îranê di nav de heye.

Sarah Sanders daxûyaniya xwe de got: Grubên Iraqî yên ku Îran çeka û pera didê wan êrîşê avahiyên me dikin. Îran ji bo wan bide sekinandin tiştekî nake. Eger ev êrîş li ser avahiyên Amerikayê berdewam bin û karmendên Amerikî zererekî bibîn, Îran dê ji vê yekê berpirsiyar be.

Sanders dibêje ku, eger hemwelatiyek yê me zererekî bibîne emê bi tundî bersiva vê yekê bidin.