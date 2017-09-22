Ji 500 Rewşenbîr û Sîyasetvanan Piştgirîya Referandûma Serxwebûnê

Ji 500î zêdetir, rewşenbîr, sîyasetvan û ji beşên civakê yên cûr be cûr kesayetan piştgirîya xwe ji bo referandûma serxwebûnê beyan kirin.

JI RAYA GIŞTÎ RE

Tayîn kirina çarenivîsa xwe mafê xwezayî yê her miletî ye û meşrûîyeta xwe, ji hiquq û prymanên navneteweyî, ji Konvansîyona Neteweyên Yekbûyî distîne. Li ser vê bingehê, Rêveberîya Herêma Kurdistana Iraqê, nûnerên partîyên siyasî, pêkhateyên olî û etnîkî biryar girtine da ku di 25ê îlona 2017an de ”Referandûma ji bo Serxwebûna Kurdistanê” pêk bînin. Em piştgirîya vê biryarê dikin û li vir bang dikin ku herkes rêzê li vê biryarê û li encamên vê biryarê bigirin.

JI RAYA UMUMÎ RÊ

Qerarê “Referandumê Xoserîya Kurdîstanî” yê 25ê êlula 2017î ke hetê Îdareyê Herêma Kurdîstanî yê Îraqî, temsîlkaranê partîyanê sîyasîyan û yê eqalîyetanê dînîyan û etnîkîyan ra dîyayo, çarçewaya“Heqê tayînkerdişê qederê xo yê her miletî” ke meşrûyetê xo prensîbê “heqo tebîî”, huqûqê peymananê mîyanneteweyîyan û KonvansîyonanêMiletanê Yewbîyayeyan ra gêno de ameyo girewtene. Ma destek danê nê qerarî û her kesî dawet kenê ke wa hurmet nîşanê nê qerarî û netîceyanê ey bido.

Ji 500 Rewşenbîr û Sîyasetvanan Piştgirîya Referandûma Serxwebûnê

Ji 500î zêdetir, rewşenbîr, sîyasetvan û ji beşên civakê yên cûr be cûr kesayetan piştgirîya xwe ji bo referandûma serxwebûnê beyan kirin.

Kesayetan piştgirîya xwe ji bo referandûma serxwebûnê beyan kirin:

Abdi Çadir, Abdulkadir Bozyıl, Abdulkerim Demir, Abdullah Çağer, Abdullah Demirbaş, Abdullah Köçer, Abdullah Polat, Abdullah Özten, Abdulmecit Hezer, Abdulrahman Berzenci, Abdurrahman Ecer, Abdurrahman Gundikî, Abdurrahman Süleyman, Abidin Alkoyun, Abit Dündar, Abit Gürses, Adem Geveri, Adil Feqe, AdnanAxacan, Adnan Bedreddin, Ahmet Acar, Ahmet Güven, Ahmet Kani, Ahmet Kasımoğlu, Ahmet Yüzer, Ahmet Zirek, Ahmet Önal, Ahmet Özmen, Alaattin Epözdemir, Aladin Deriki, Ali Baba, Ali Buran, Ali Coşar, Ali Ertan Toprak, Ali Fikri Işık, Ali Fuat Xoce, Ali Kemal Yıldırım, Ali Kut, Ali Öncü, Ali Manaz Ali Şahin Amed Nûdem, Anas Temir Anders Östberg, Apoyê Mêrdînî, Arif Altunkalem, Arif Sümerka, A. Roza Kaplan, Astrid Dagliyan, Ata Yilmaz, Atta Sharo, Aycan Sermin Bozarslan, Aydın Üneşi, Ayetullah Aşitî, Ayhan Güngör, Aynur Güldüre, Aysel Özkan, Aziz Alış, Aziz Yağan, Aziz Özdemir, Bahattin Ayaz, Bahri Yalçın, Baki Aksoy, Baran Hemze, Baran Zeydanlioğlu, Bawer Coşkun, Bawer Eser, Bayram Ayaz, Bayram Bozyel, Bedir Çınar, Bedran Acar, Bedri Akalın, Behçet Epözdemir, Behrun Aygören, Bekir Uçar, Bengt Kristiansson, Berken Bereh, Beşir Sansür, Beşir Yılmaz, Bêri Korkmaz, Bilal Görgü, Bilal Karlı, Bora Balin, Brusk Solduk, Bubê Eser, Burhan Yıldız, Cafer Koluman, Cafer Yıldırım, Cahit Basar, Cahit Karaasla, Can Gülşenoğlu, Carina Wellton, Celal Avcı, Cemal Alemdar, Cemal Batun, Cemal Özçelik, Cemil Aydemir, Cemil Aydoğan, Cemil Eren, Cemil Gündoğan, Cemşit Bilek, Cengiz Güngör, Cesim Türköz, Cevdet Tuku, Ceyhun Arslan, Cîhan Xan, Cihan Baykara, Cuma Çiçek, Dara Bilek, Dara Ersönmez, Debî Nûjen, Delin Kılıç, Deniz Çiftçi, Derya Yıldırım, Dilan Aydın, Diyar Budak, Doğan Çadır, Ebdulkerîm Muhamed, Ekrem Bilek, Ekrem Yavuz, Ekrem Yıldız, Ekrem Önen, Emin Baltaş, Enver Karahan, Enver Sezgin, Enver Yüzen, Ercan Sezgin, Ercan Zengin, Erdem Gencan, Eşref Çakan, Eşref Tarhan, Eşref Örnek, Evdullah Gurini, Evindar Tekin, Eyüp Alacabey, Eyyüp Fırat Sürek, Eyyüp Karakakeçi, Fadıl Özçelik, Fahrettin Tütüncü, Fahri Ölcer, Fahriye Nûdem, Faiz Eşin, Faris Medeni Marsil, Faruk Aras, Faysal Taşkıran, Ferah Berda, Ferda Cemiloğlu, Feridun Taş, Fethi Gümüş, Feysel Amûde, Feyyaz Ekmen, Fikri Amedi, Fırat Kristiansen, Fırat Nemrut, Fuad Önen, Fuat Elçi, Fuat Önen, Gewher Korkutan, Giyasettin Özbey, Guneri Çadir, Gurgin Görken, Haci Kardoxi, Halil Aslan, Haluk Gökalp, Haluk Yıldızhan, Haluk Sayın, Hamit Omeri, Hanifi Turan, Harun Coşar, Hasan Doğan Hasan Aydın, Hasan Baran, Hasan Beksek, Hasan Dağtekin, Hasan Göçer, Hasan Kayra, Hatip Özer, Haydar Diljen, Helin Yıldız, Hesenê Metê, Hevrê Yıldız, Hikmet Ata, Hikmet Bozyel, Hikmet Serbılınd, Hikmet Uzun, Huseyin Çelik, Huseyin Şahin, Hülya Yeşil, Hüsamettin Acar Hüsen Ali Göngür, Hüseyin Çadir, Hüseyin Şahin, Hüsnü Gürbay, İbrahim Acar, İbrahim Aslan, İbrahim Çeliker, İbrahim Güçlü, İbrahim Gürbüz, İbrahim Küreken, İkram Delen, İkram Oğuz, İlhan Kızıl, İmam Taşçıer, İsa Turan, İshak Tepe, İskender Ediz, İsmail Beşikçi, İsmail Naci Öztürk, İsmail Ediş, İsmail Öztürk, İsmet Elçi, İsmet Yüce, İzzet Çelebi, İzzet Kandemir, Jan Dost, Janroj Keleş, Janya Acar, Jihan Ramadan, Jonathan Dworkin, Kadim Laçin, Kadir Budak, Kadir Sumer, Kasım Ergün, Kazım Budak, Kemal Adar, Kemal Bamerni, Kemal Doğan, Kemal Tosun, Kemal Yıldırım, Kerem Serhatlı, Kerim Yıldız, Keya Îzol, Khaled Sêx Morad, Kovan Amedî, Kutbettin Alış, Kutbettin Yıldız, Lamia Aytar, Lezgin Bahri, Leyla Yeşil, Lousie Stark, M. Emin Acar, M. Kasım Kahramaner, M. Tahir Ergün, Mahmud Lewendi, Mahmut Bozarslan, Mahmut Canbay, Mahmut Kılınç, Mahmut Kiper, Mahmut Neşide, Mahmut Subaşı, Mahsum Çiya Korkmaz, Mahveş Omar, Mamoste Nûjen, Manan Hanan, Mansur Tural, Mariwan Aran, Martin Bergman, Mazlum Deli, Medeni Çelik, Mehdi Zana, Mehemed Husen, Mehmet Ali Akın, Mehmet Ali Yılmaz, Mehmet Can Azbay, Mehmet Celal Baykara, Mehmet Emin Aktar, Mehmet Emin Karakulak, Mehmet Dilan, Mehmet Huseyin Aksaç, Mehmet Murat Baran, Mehmet Sait Ramazanoglu, Mehmet Sait Durkal, Mehmet Sait Temel, Mehmet Şirin Genç, Mehmet Şirin Tekik, Mehmet Şirin Yılmaz, Mehmet Tahir Birlik, Mehmet Ateş, Mehmet Çiftyürek, Mehmet Dilan, Mehmet Ece Mehmet Ermiş, Mehmet Gül, Mehmet Sanrı, Mehmet Tanriverdi, Mehmet Vural, Mehmet Yıldız, Mehmet Nuri Canpolat, Mele Seyfettin, Memo Şahin, Meryem Özçelik, Mesut Tek, Metin Mirkhan, Mîrza Akar, Mizgin Bozhan, Muhamed Hesko, Muhlis Erdem, Muhsin Hazar, Mukades Yunca, Munzur Çem, Murad Ali Ciwan, Muradov Hamlet, Murat Dağdelen, Murat Karaaslan, Murat Macar, Musa Em, Mustafa Aydogan, Mustafa Beydoğan, Mustafa Çetin, Mustafa Kalhan, Mustafa Kalpak, Mustafa Kılıç, Mustafa Kızılkaya, Mustafa Sarıca, Mustafa Uzun, Mustafa Özçelik, Mustafa Özer, Muzaffer Kızıl, Muzaffer Özgür, Muzeyyen Esmeroğlu, Nafi Çilgin, Naile Aras, Nalîn Feqe, Nazdar Kahramaner, Nazim Doğan, Nebi Bal, Nedim Özbingöl, Neşe Timur, Nesim Yazıcı, Nesrin Taşkıran, Nevin Güngör, Newzad Bamerni, Newzat Hirûrî, Nevzat Kahramaner, Nevzat Teker, Nezahat Demir, Neziha Karahan, Nezir Akat, Nezir Şemikanli, Nihat Akar, Nimet Mumtaz Aydın, Nimetullah Atal, Niyazi Çetinok, Niyazi Yıldırım, Nuh Bozkur, Nujin Omar, Nurettin Turgay, Nurettin Yol, Nuri Aldur, Nuri Çelik, Nuri Sınır, Nuri Yalcin, Nurullah Timur, Nuşirevan Elçi, Nusret Tas, Nusrettin Maçin, Oktay Bahadır, Orhan Kaya , Osman Aytar, Osman Çınar, Osman Karavil, , Osman Özçelik, Osman Zinnur Erçin, Ökkeş Çadir, Ökkeş Şahin, Ömer Faruk Gergerlioğu, Ömer Erdem, Özgür Ergün, Özgür Gencan, Özz Nûjen, Pale Nûjen, Pervin Alış, Pêşeng Alo, Rahmi Ataman, Raif Parlak, Ramazan Çetin, Ramazan Moray, Ramazan Kahramaner, Ramazan Pertev, Rayıf Türk, Remzi Kerim, Reşat Önen, Reşid Betê, Reşo Zilan, Rıdvan Bilek, Rindik Egid, Rıza Polat, Rizan Ubdo, Robin Klamdal, Rocivan Yeşil, Rodi Rawej, Rojbin Bükün, Roşan Lezgin, Ruhat Durkal, Ruşen Aslan, S. Sami Feroğlu, Sabah Ahmad, Sabahat Karaduman, Sabahattin Acar, Sabahattin Korkmaz, Şaban Aslan, Sabîha Diljen, Sabri Vesek, Sadedin Mele, Şah İsmail Bedirhanoğlu, Said Veroj, Saide Bayram, Sait Aydoğmuş, Saki Genses, Sakine Çöçelli, Sakip Uzun, Şakir Epözdemir, Şakir Tutal, Salih Akın, Salih Kaplan, Salih Kılıçarslan, Salih Omerî, Salih Özgökçe, Salım Çeliker, Samî Eseed, Samuel Skonberg, Sedat Doğan, Sedat Günçekti, Sedat Yurttaş, Selim Acar, Selim Temin, Selma Akar, Sema Güçlü, Sema İzol, Sems Denis , Şemsedîn Türk, Şemsettin Işıklı, Seperina Çetin, Serap Aldemir, Serap, Kılıç, Serdar Abdullah, Serhad Amedi, Şerna Bozhan, Sertaç Bucak, Sertaç Çelik, Servan Aba, Seval Mert, Seve Azam, Sêvê Îzolî, Sevgi Moray, Sevgi Yıldız, Sevket Dalga, Seyda Alpşen, Seydo Kıno, Seyda Oğuz, Seyfettin Karatay, Seyit Bayram, Seyithan Pasurî, Seyran Duran, Seyran Yıldız, Shukri Aljojo, Sidar Bingol, Sıdık Bozarslan, Sinan Çiftyürek, Sirac Kırıcı, Şirin Yıldız, Şirvan Nuray, Sıtki Çiftçi, Sıtki Hirûrî, Sıdkı Zilan, Sivan Aziz, Siyabend Kaya, Siyamed Sürücü, Suat Bükün, Suleyman Köksal, Sultan Khoşravi Suphi Karaalp, Süleyman Alış, Şefik Boti, Şefik Dündar, Şefik Öncü, Şehmus Asığ, Şeyhmus Dip, Şeyhmus Ülek, Şeyhdavut Çalıştıran, Şeyhmus Özzengin, Şeyhmus Ünal, Şiyar Kaharaman, Şoreş Kiliçaslan, Şoreş Zîrek, Şuayip Adlığ, Şukri Demir, Tahire Aydin, Talha Egid, Temo Ayas, Thomas Fiebich, Ullas Stina, Vahap Bulut, Vahap Coşkun, Vahit Aba, Vedat Erten, Veysel Çamlıbel, Veysi Aydın, Veysi Zeydanlioğlu, Vildan Saim Tanrikulu, Welat Zeydanlioğlu, Xelil Dihokî, Xelîl Sîpan, Yahya Yusuf, Yakup Karademir, Yaşar Karadoğan, Yaşar Abdulselamoğlu Yaşar Buğurcu, Yasin Kurt, Yehya Muhis, Yılmaz Yıldız, Ümit Fırat, Yücel Yeşilgöz, Yüksel Aslan, Yüksel Zengin, Zafer Kızıl, Zahit Bozarslan, Zanyar Karimi, Zeki Budak, Zeki Sönmez, Zelal Dalga, Zelal Karnas, Zerevan Bamerni, Zeynel Abidin, Zinarê Dihokî, Zinarê Xamo, Zinet Dinçer, Ziver Çakı Zozan Özgökçe, Zuhat Durkal, Zülküf Baran,