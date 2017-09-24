Ji Însîyatîfa Piştgirî ya Serxwebûnê
Kurdistaniyên hêja, Însîyatîfa Piştgirîya Serxwebûna Kurdistana Başûr 10 meh berê bi beşdariya hin kesayetiyên welatparêz ku ji parçeyên cuda yên Kurdistanê tên ve li Swedê hatibû pêkanîn. Insîyatîfa me li malpera Ipetition nameyek ji bo imzayan vekirîbû û nameya xwe arasteyê Serokê Herema Kurdistanê rêzdar Mesûd Barzanî kiribû.
Me di nama xwe da wuha nıvîsîbû;
Birêz Mesud Barzanî
Serokê Herema Kurdistanê
Rewş û derfeta Iraqê, ya rojhilatanavîn û cîhanê dest dide ku Başûrê Kurdistanê ber bi serxwebûna xwe gavê biavêje. Serxwebûna Kurdistanê mafekî rawa yê miletê me ye ku di dîrokê de tuşî gelek neheqiyan hatiye…
Çênabe ev rewşa dîrokî bibe qurbana hin problemên navxweyî. Em hêvî dikin ku hemmû aliyên sîyasî, olî û neteweyî, saziyen resmi û sivîl nakokiyên xwe deynin alîyekî û di vê prosesa serxwebûnê de hevûdu bigrin bi yek deng û yek helwest bin!
Serokê hêja, hêvî û armanca bi milyonan Kurd û Kurdistaniyên li cîhanê ew e, ku Başûrê Kurdistanê bighîje serxwebûna xwe û ew ji bo tevayiya Kurdistanê bibe hêlîneke ewle!
Daxwaza me ew e ku, yekitiya herî berfireh a hemmû alî û hêzên Kurdistanê pêk bê û prosesa serxwebûnê bighijê encamekê. Bi awayekî aram û ewle gihîştina encamekî serkeftî ya prosesa serxwebûnê de rola we ya lihevanîn û pêşengiyê gellekî giring e.
Bila herkes zanibe ku di pêvajoya pîroz a serxwebûnê de, em ji dil û can bi we re ne!..
Piştî biryara pêkanîna Referanduma Serxwebûnê, nêzîkbûna roja qederê 25’ê İlonê ew kesayetiyên ku bi wêrekî bi imza xwe piştgiriya prosesa serxwebûnê kirine bi raya giştî ra aşkere dikin. Her wuha ji dil û can piştgiriya Referanduma Serxwebûnê dikin.
Navê ew kesayetiyên ku Insîyatîfa Piştgiriya Serxwebûna Kurdistana Başûr pêk anîbûn ev in;
Abit Gürses, Ceyhun Arslan, Vildan S. Tanrıkulu, Mahir Taha, Zozan Agid, Caziye Haco, Midia Cîgerxwîn, Ako Gerdî, Helal İsmail, Têmûrê Xelil, Alan Fatohî, Reza Seyid Nejad.
Ew kesayetiyên ku bi îmza xwe piştgiriya vê prosesê kirine ev in;
Halmat Mahmad Bawa, Brader Mûsikî, Hursit Kaplan, Şermin Bozarslan
Salih Kobani, Baran dersimi, Dayssam Haco, Şeyhmus Özzengin, Remzî Kerîm
Bawer Epözdemir, Bedirxan Epözdemir, Kovan Amedî, Hilal Alis, Vural Akgül
Pervin Alis, Ibrahim Uçar, Sukrî Demir, Mustafa UZUN, Mamoste Nûjen
Ilias Arian Shaddadi, Siyabend Kaya, Muzaffer Sipan, Cemal Onursal, Ozgur Harmanci
Rodi Ilgen, Gulgin Bozarslan, Fahri Ölçer, Aso xabat, Hiwa Zakarya, Hawre Madani
Bella Sturki, Mohammad Moulod, Alan Amedi, Çeko Haci Yusuf, Jan Ziyan, Vahit Aba
Remzî Kerîm, Yusuf Seyhan, Cemal Can, Nehayat Ahmad, Arjin Zend, Mehmet Yigit
Sebriye Boti, Renas Azad, Abdullah Demirtaş, Ayhan Geveri
Mecid Şahin, Hamza Aydın, Erkan Çardakçı, Sonja Hagen, Viyan Khaled, Fuad gülmüş
Battal Atlı, Sinan Alkayış, Şefîq Pêşeng, Hedi Arif, Mehmet Yigit, Ferman Al Kasari
Serkan Dogan, Ali Ciftci, Hakan Ener, Mahmud Lewendi, Gulcin Önen, Dr Nesrin Dêrikî Önen
Abidin Alkoyun, Cemal Ciziri, Ziad Issa, Sinam Haco, Okan Demir, Feridun Yavuzer
Shahram Mirhaj, Yuosef Sabri Nerwayİ, Salem Said, Ibrahim Ali Murad, Ismaeel Mohammed
Glawish Sharif, Bakr Haje rahem, Azad h Shekh YouniS, Mehmet Sait Tank, Hüseyin yilmaz
Cemal Saygılı, Ramazan Demirörs, Narin Nadirova, Mehmet Tanriverdİ, Mehmet Yigit
Nebi Mistoyan, Fereydoun Seyyedi Sardasht, Hejarê Şamil, Nure Cewari, Sakib Uzun
Mehmet Tanrıkulu, Azad Salawati, Mehmet Sıddık Degirmen, Ibrahim Demir, Sabri Sevim
Yilmaz Yildiz, Azad Lordini, Metin Özer, Ferik Sadei, Hazari Cetinkaya, Rashid Nadirov
Mehmet Buyuk, Cemil Elma, Hasan Alpergin, Hamza Osmanov, Cemal Budak
Mehmet Yahya Ekmen, Cahide Öztaş, Dogan Karatas, Edıp Oner, Besim Gezici, Mehmet Taş
Mehmud Silopî, M Nuri ÖZKUR, Emrullah Bilir, Ilhami Mese, Aydin Dogru, Serap Bozkurt
Serhat Bertİ, Ali Aktekin, Alaaddin Orak, Mesut Bildik Sirac Ogur, Berna Karaca
Nesim sevgi, Fahrettin Çağlar, Nazim Bicen, Abdulvahap Çam, Muslum Coban
İhsan Nuri Ataş, Muhammed Tugrul, Erkan Çardakçı, Zeynep Binici, Veysel Ozcoban
Emrullah Yaşar, Bsyram Deniz, Macıt Uçkun, Hüseyin Yalçınkaya, Ferhad Balkan
Mehmet Arslan, Seyran Duran, Orhan Bendas, Mehmet Dursun, Veysi Aykurt
Zanyar Gemici, Nezahat Yardimci, Salim Hassan, Riza Celik, Mehtap ışık, Aram Mirzade
Ahmet Mutlu, Anwar Kakai, Kheir Eddin Ali, Rezan İlter, Engin Bal, Nasser Sina
Hişyar Omar, Idris abdulsamad, Hozan Haco, Servet Yıldırım, Suwar Zedini, Roni güzel
Mustafa Çalıkoglu, Egit Binboga, Ferec Koyistani, Mansour Sedghi, Parvin Sidqi
Zehra Topgider, Sipan Ali Ismail, Hosein Bakhchi, Hüseyin Özalp, Mehmet Ali Duman
Kerem Senal, Haci Kardoxî, Bekir Uçar, Rafiq Baban, Cahit Çelik, Osman Cinar, Hikmet Agnig
Hatun Turan, Husamedin Motkizade, Ali Fikri Işık, Şakir Tutal, Pale Nujen, Sultan Arslan
Vakkas celik, Ciwan Dêrîkİ, Gurgin Bozan, Suayip Adlıg, Hamlet Muradov, Lorin Fissi
Saban Ciftci, Hedi Hamshin, Dilshad Kerkuki, Shapol Pishnemaz, Sardar Mohammadian
Orhan Ates, Özgur Cihan Ruzeri, Zaher Husseini Idris Rashidi, Mansoor Saidi, Hasan Dere
Ахмет Гасанов Kazakhstan, Afsar Mohamadi, Seid Veroj, Reber Gardi
Yılmaz Elçi, Dayssam Haco, Mehlika Ferhunde Gürlük, Salih Kobani, Metin Kumaraslan
Rociwan Yesil, Azad Hassan Cegerxwin, Esmer Aydogan, Salihê Omerî
Aboubakr Shamsaddin, Mahmut Kaya, Ali Jouma, Uso Kurdman, Khaled Kamal Darwish
Emrullah Bilir, Ciwan Haco, İsmail Besikci, Murat Çiroğlu, Reşo Zîlan, Ali K. Yildirim
Sanaria Karem, Berfin Pakdemir, Devran Berk, Davut Kandemir, Pelin öcal, Rohat Alis
Viyan Saganda, Roni TanrikulU, Nuri Sınır, Remzi Kerim, Seyda Alpşen
Vildan Tanrikulu, Leyla Yeşîl, Madhat Mohammad Sulaiman, Sinem Haco
Bizhan Farhadian, Rûşen Arslan, Abdullah Akbas, Nezir Akat, Aynur Engin, Kadri Bayik
Ekrem Onen, Cagin Atik, Fahri Seker, Seyfi Balta,Nebahat Karaduman
Pola Nanvazadegan, Yusuf Yeşil, Nihat Duran, Adam P. Ahlenius, Gulseren Alpergin
Ali Kaya, Sarah Hansen, Ramazan Acar, Sabahat Karaduman, Baskar Nazhadeian
Mehlika Ferhunde Gürlük, Oksana Cehova, Viyan Dilan Stérk, Ibrahim ucar
Reşid Batte, Hajar Asad Kandastar, Süleyman Güney, Nuran Maraşlı
Osman Bilici, Ciya bicimli, Kemal Cengiz, Hoshin Hajo, Yılmaz Elçi, Salim Celiker
Metin Mirxan, Enver Yuzen, Mehmet Kaya, Eyyüp Alacabey, Rzgar Ramadhan Muhammad
Sexmus Merge, Mencê Aldûr, Анкудинов Андрей, T. Majid Abdulrahman
Djamilya Kochoyan, Ihsan Anlas, Necmi Aksoy, Lorin Fissi, Selma Ipek, Hatice Kosar
Nedim Baran, Pervin Alis, Narin Aras, Baran Dersimi, Bestun Gardi, Necat Azizoglu
Bercem Fritzell, Aco Gard, Omer Xelikan, Cemal onursal, Mehmet Tanriverdi
Sait Curukkaya, Muzaffer sipan, Haydar Yildiz, Hilal Alis, Uzeyir Al, Mustafa Zeyrek
Mustafa Ozcelik, Ibrahim Dag, Lukman Hajo, Adnan Sezer, Namik yildizhan
Mistefa Ozer, Nuri celik, Omar Moslli, Ahmed Barwari, Majıed Gohary, Yavuz ilyas
Adil Yasak, Diyar Cevahir, Mihemed Rezan, Ismail Topuz, Mehmet Nasir Faruk
Mehmet Ali Duman, Yilmaz Yildiz, Firat aslan, Jean-Emmanuel Cebah, Cahit Cagabey
Oertuen Zilfo, Seraceddin kirici, Eisa Fili, Cahide Ozdag, Aydin Altundag
Shamzin Jihani, ilyas Baran, Salih Dundar, K. Madon, Sabri Eray
Adnan Schakmakli, Dogan Arpaci, Mithat Atilgan, Refik Incir, Hussein sarokhan
Mustafa Omar, Aygul Mervan, Ciwan Amedi, Necip Pehlivanoglu, Selim Kalpak
Ali Saltik, Sefin Yasin, Sabuha Cetinkaya, Narine Hajo, Dursun Evren, Ismet Demrci
Esref Doganer, İsmet Demirci, Hilmi Aydin, Serif Ziyan, Nurettin Sarac, Serhadd Sever
Adalet Karaaslan, Mesud Djangoi, Amin Duhuki, Özgur Ugur, Ivan Sindy, Hakan Ener
Helena Nordkvist, Rezan Celik, Selahattin Fazla, Bertil Resosson, Ebdulxaliq Perik
Cihat Polat, Mehmet inci, Hozan Abas, Zafer Biçici, Ridvan Saman, Suphi Demir
Nurettin olcay, Nilufer kaya, Seyfettin Kulaksiz, Emrullah Bilir, Muhittin Aslan
Mewan Dolamari, Omer Doner, Sedat Anter, Bengin Biyan, Amed Celiker, Alan Rasul
Serdar Fidan, Dr Bahat Haseeb Qaradakhy, Ewdil Direj Ararat, Baran Karaca
Abdurrahman Evsen, Aladdin Bozan, Hama Gharib, Haci Mahir Baran, Bozan Ersavas
Mahmut Kilinc, Bahri Karaaslan, Halit Temli, Erdal Karabulut, Ahmet Karaaslan
Yekta Uzunoglu, Muhammed Kavas, Şemsettin Gunes, Renas Welat, Mehmet Durmaz
Eser Karayel, Ilter Rezan, Nevzat Akmaz, Serhat Kurt, Rojda Yildirim, Vahit Aba, Ercan Aras
Bijar Mihemed Sidqi, KhoRshid Doski, Adnan Hewramani, Mehmet Ates, Ceza Shex Reza
Beyhani Sahin, Behcet Ates, Maya Sigfridsson, Mello Guven, Ali sonmez, Mustafa Konyalı
Hecha Khalifazada, Berzan Ferho, Xalid ali, Cemal Ucar, İmam Cakir, Rizan Zaza
Yilmaz Yildiz, Kristofer Wallenius, Coskun Mehmed Emin, Yasar Bugurcu, Fatos xan
Erdogan Aktas, Bahtiyar Vanli, Zeynel Abidin Han, Karvan Delashob, Ali Cosar, Hasan kizil
Firat Nemrud, Resul Kizildag, Roza Kurd, Omid Salih, Seher Kaya, Ali Duman, Cesur Nujen
Hesen Mete, Huseyin Alpergin, Rohat Bedikanli, Komela Spanga, Evindar Ozalp
Peshraw Azizi, Tomas Boylind, Faris Marsil, Truls Mansson, Bekir Madon, Mattias Sundquist
Shehbaz Cibran, Bewar Kestet, Naz Hassan, Dashti Bahadin, Pelle Nilsson, Temure Xelil
Hiyam Akbar, Michael Helders, Jakob Matanovic, Oskar von Zeipel, Arkan Mina
- Smith Jonsson, Ozz Nujen, Nevzat Taskan,Rastam Hajo, Rodi Darwish, Sertac Kurmanc
Barzani Fisli, Peiam Toffik Arif, Mustafa Beydogan, Dicle Aslan, Rizgar Danisman
Hevind Hajo, Ali Jabar, Mehmet Cimen, Ercan Zent, Valery Rzgoyan, Djamal Balayev
Ramazan KIZIL, Recep Ozmen, Loran Hajo, Nesim Dogan, M Lütfi Çifçi, Omer Erdal Kurt
Bekir Uzunel, Feridun Kaya, Kamil Sumbul, Midia Hassan, Narine Hajo, Letif Bruki
Rasit karakaya, Shamal Lahouni, Abit Dundar, Chahoz Hajo, Kovan Amedi
Serkan Aydin, Ali Saltik, Siyabend Kaya, Keya Izol, Hozan Hajo, Alı Ertas, Tamoyan Flit
Achti Hajo, Ethem Deger, Bube Eser, Rastam Hajo, Mehmet dogru, Anare Barie Bala
Koma Kurdistana Azadi VK, Adem Delikaya, Ferik Sadei, Amadi Shakli, Imad Akreyi, Selda Aksoy
Mahir Aras, Aylin Karim, Yusuf Kaynak, Rustem Aslan, Fesih Seseoglu,Cengiz Yildirim
Osman Kasaci, Hamza Alpaslan, Murat Arslan, Nimet Mumtaz Aydin, Emin Dogan
Heyam Remi, Sedat Guncekti, Heval Batu, Mustafa kaya, Mehmet Serif Sener, Abdulbaki Arslan
Mustafa sarihan, Behzat Batté, Kutbettin Alis, Hasan Kavak, Mustafa Sarıca, Nihat Duran
Soren Nejadian, Sultan Arslan, Kayvan Seyed Nejadian, Feridun Kaya, Huseyin Kutlay
Serhad Bapir, Fatma Keskin, Rohat Miran, Muslum Celik, Seyfettin Karatay, Recep Marasli
Murat Kaya, Elind mayi, Sabri Dag, Jiyan Bİlli, Ferah Berda, Seyfi Balta, Mehmet Kutlu
Halit Guzelsoy, Serbest Harman, Muzaffer Oezguer, Hatun Turan, Sofi Demir
Sidqi Hirori, Sipan Ismail, Massoud Shamo, Ahmad Mayi, Nelly Malmkjar, Hikmet Ata
Helin Saado, Metin Esen, Alaettin İnce, Cecilia Lofgren, Selim Acar
Seyda alpsen, Refik Inci, Mica Ericsson, Bilal Goergue, Sait Akcan, Ferit Alagunduz
Bawer Kevir, Ihsan Qadir, Baran Hemze, Celal Uzun, Shohod Akrawi, Abdullah Kilic
Erol Can, Hivy Barwari, Osman Aydin, Zana Suphandagi Gormez, Şilan Yasar, Mahfuz Yildiz
Ismail Göz, Bawer Coskun, Welat Zeydanlioglu, Fatih Koca, Sedat Tuncer, Serdar İzol
Kemal Akil, Nihat Akar, Mustafa Aram, Cemal Batun, Miran Gurses, Zinare Xamo, Goran Gürses,
Jihan Nezhan Mustafa, Alan Fatohi, Reza Seyid Nejad, Ako Gardi, Helal İsmail, Zozan Agid, Jazia Hajo, Midya Cîgerxwîn, Mahir Taha, Jelia Agid, Têmurê Xelil, Vildan S. Tanrıkulu, Ceyhun R. Arslan, Abit Gurses.
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