Ji Însîyatîfa Piştgirî ya Serxwebûnê

Kurdistaniyên hêja, Însîyatîfa Piştgirîya Serxwebûna Kurdistana Başûr 10 meh berê bi beşdariya hin kesayetiyên welatparêz ku ji parçeyên cuda yên Kurdistanê tên ve li Swedê hatibû pêkanîn. Insîyatîfa me li malpera Ipetition nameyek ji bo imzayan vekirîbû û nameya xwe arasteyê Serokê Herema Kurdistanê rêzdar Mesûd Barzanî kiribû.

Me di nama xwe da wuha nıvîsîbû;

Birêz Mesud Barzanî

Serokê Herema Kurdistanê

Rewş û derfeta Iraqê, ya rojhilatanavîn û cîhanê dest dide ku Başûrê Kurdistanê ber bi serxwebûna xwe gavê biavêje. Serxwebûna Kurdistanê mafekî rawa yê miletê me ye ku di dîrokê de tuşî gelek neheqiyan hatiye…

Çênabe ev rewşa dîrokî bibe qurbana hin problemên navxweyî. Em hêvî dikin ku hemmû aliyên sîyasî, olî û neteweyî, saziyen resmi û sivîl nakokiyên xwe deynin alîyekî û di vê prosesa serxwebûnê de hevûdu bigrin bi yek deng û yek helwest bin!

Serokê hêja, hêvî û armanca bi milyonan Kurd û Kurdistaniyên li cîhanê ew e, ku Başûrê Kurdistanê bighîje serxwebûna xwe û ew ji bo tevayiya Kurdistanê bibe hêlîneke ewle!

Daxwaza me ew e ku, yekitiya herî berfireh a hemmû alî û hêzên Kurdistanê pêk bê û prosesa serxwebûnê bighijê encamekê. Bi awayekî aram û ewle gihîştina encamekî serkeftî ya prosesa serxwebûnê de rola we ya lihevanîn û pêşengiyê gellekî giring e.

Bila herkes zanibe ku di pêvajoya pîroz a serxwebûnê de, em ji dil û can bi we re ne!..

Piştî biryara pêkanîna Referanduma Serxwebûnê, nêzîkbûna roja qederê 25’ê İlonê ew kesayetiyên ku bi wêrekî bi imza xwe piştgiriya prosesa serxwebûnê kirine bi raya giştî ra aşkere dikin. Her wuha ji dil û can piştgiriya Referanduma Serxwebûnê dikin.

Navê ew kesayetiyên ku Insîyatîfa Piştgiriya Serxwebûna Kurdistana Başûr pêk anîbûn ev in;

Abit Gürses, Ceyhun Arslan, Vildan S. Tanrıkulu, Mahir Taha, Zozan Agid, Caziye Haco, Midia Cîgerxwîn, Ako Gerdî, Helal İsmail, Têmûrê Xelil, Alan Fatohî, Reza Seyid Nejad.

Ew kesayetiyên ku bi îmza xwe piştgiriya vê prosesê kirine ev in;

Halmat Mahmad Bawa, Brader Mûsikî, Hursit Kaplan, Şermin Bozarslan

Salih Kobani, Baran dersimi, Dayssam Haco, Şeyhmus Özzengin, Remzî Kerîm

Bawer Epözdemir, Bedirxan Epözdemir, Kovan Amedî, Hilal Alis, Vural Akgül

Pervin Alis, Ibrahim Uçar, Sukrî Demir, Mustafa UZUN, Mamoste Nûjen

Ilias Arian Shaddadi, Siyabend Kaya, Muzaffer Sipan, Cemal Onursal, Ozgur Harmanci

Rodi Ilgen, Gulgin Bozarslan, Fahri Ölçer, Aso xabat, Hiwa Zakarya, Hawre Madani

Bella Sturki, Mohammad Moulod, Alan Amedi, Çeko Haci Yusuf, Jan Ziyan, Vahit Aba

Remzî Kerîm, Yusuf Seyhan, Cemal Can, Nehayat Ahmad, Arjin Zend, Mehmet Yigit

Sebriye Boti, Renas Azad, Abdullah Demirtaş, Ayhan Geveri

Mecid Şahin, Hamza Aydın, Erkan Çardakçı, Sonja Hagen, Viyan Khaled, Fuad gülmüş

Battal Atlı, Sinan Alkayış, Şefîq Pêşeng, Hedi Arif, Mehmet Yigit, Ferman Al Kasari

Serkan Dogan, Ali Ciftci, Hakan Ener, Mahmud Lewendi, Gulcin Önen, Dr Nesrin Dêrikî Önen

Abidin Alkoyun, Cemal Ciziri, Ziad Issa, Sinam Haco, Okan Demir, Feridun Yavuzer

Shahram Mirhaj, Yuosef Sabri Nerwayİ, Salem Said, Ibrahim Ali Murad, Ismaeel Mohammed

Glawish Sharif, Bakr Haje rahem, Azad h Shekh YouniS, Mehmet Sait Tank, Hüseyin yilmaz

Cemal Saygılı, Ramazan Demirörs, Narin Nadirova, Mehmet Tanriverdİ, Mehmet Yigit

Nebi Mistoyan, Fereydoun Seyyedi Sardasht, Hejarê Şamil, Nure Cewari, Sakib Uzun

Mehmet Tanrıkulu, Azad Salawati, Mehmet Sıddık Degirmen, Ibrahim Demir, Sabri Sevim

Yilmaz Yildiz, Azad Lordini, Metin Özer, Ferik Sadei, Hazari Cetinkaya, Rashid Nadirov

Mehmet Buyuk, Cemil Elma, Hasan Alpergin, Hamza Osmanov, Cemal Budak

Mehmet Yahya Ekmen, Cahide Öztaş, Dogan Karatas, Edıp Oner, Besim Gezici, Mehmet Taş

Mehmud Silopî, M Nuri ÖZKUR, Emrullah Bilir, Ilhami Mese, Aydin Dogru, Serap Bozkurt

Serhat Bertİ, Ali Aktekin, Alaaddin Orak, Mesut Bildik Sirac Ogur, Berna Karaca

Nesim sevgi, Fahrettin Çağlar, Nazim Bicen, Abdulvahap Çam, Muslum Coban

İhsan Nuri Ataş, Muhammed Tugrul, Erkan Çardakçı, Zeynep Binici, Veysel Ozcoban

Emrullah Yaşar, Bsyram Deniz, Macıt Uçkun, Hüseyin Yalçınkaya, Ferhad Balkan

Mehmet Arslan, Seyran Duran, Orhan Bendas, Mehmet Dursun, Veysi Aykurt

Zanyar Gemici, Nezahat Yardimci, Salim Hassan, Riza Celik, Mehtap ışık, Aram Mirzade

Ahmet Mutlu, Anwar Kakai, Kheir Eddin Ali, Rezan İlter, Engin Bal, Nasser Sina

Hişyar Omar, Idris abdulsamad, Hozan Haco, Servet Yıldırım, Suwar Zedini, Roni güzel

Mustafa Çalıkoglu, Egit Binboga, Ferec Koyistani, Mansour Sedghi, Parvin Sidqi

Zehra Topgider, Sipan Ali Ismail, Hosein Bakhchi, Hüseyin Özalp, Mehmet Ali Duman

Kerem Senal, Haci Kardoxî, Bekir Uçar, Rafiq Baban, Cahit Çelik, Osman Cinar, Hikmet Agnig

Hatun Turan, Husamedin Motkizade, Ali Fikri Işık, Şakir Tutal, Pale Nujen, Sultan Arslan

Vakkas celik, Ciwan Dêrîkİ, Gurgin Bozan, Suayip Adlıg, Hamlet Muradov, Lorin Fissi

Saban Ciftci, Hedi Hamshin, Dilshad Kerkuki, Shapol Pishnemaz, Sardar Mohammadian

Orhan Ates, Özgur Cihan Ruzeri, Zaher Husseini Idris Rashidi, Mansoor Saidi, Hasan Dere

Ахмет Гасанов Kazakhstan, Afsar Mohamadi, Seid Veroj, Reber Gardi

Yılmaz Elçi, Dayssam Haco, Mehlika Ferhunde Gürlük, Salih Kobani, Metin Kumaraslan

Rociwan Yesil, Azad Hassan Cegerxwin, Esmer Aydogan, Salihê Omerî

Aboubakr Shamsaddin, Mahmut Kaya, Ali Jouma, Uso Kurdman, Khaled Kamal Darwish

Emrullah Bilir, Ciwan Haco, İsmail Besikci, Murat Çiroğlu, Reşo Zîlan, Ali K. Yildirim

Sanaria Karem, Berfin Pakdemir, Devran Berk, Davut Kandemir, Pelin öcal, Rohat Alis

Viyan Saganda, Roni TanrikulU, Nuri Sınır, Remzi Kerim, Seyda Alpşen

Vildan Tanrikulu, Leyla Yeşîl, Madhat Mohammad Sulaiman, Sinem Haco

Bizhan Farhadian, Rûşen Arslan, Abdullah Akbas, Nezir Akat, Aynur Engin, Kadri Bayik

Ekrem Onen, Cagin Atik, Fahri Seker, Seyfi Balta,Nebahat Karaduman

Pola Nanvazadegan, Yusuf Yeşil, Nihat Duran, Adam P. Ahlenius, Gulseren Alpergin

Ali Kaya, Sarah Hansen, Ramazan Acar, Sabahat Karaduman, Baskar Nazhadeian

Mehlika Ferhunde Gürlük, Oksana Cehova, Viyan Dilan Stérk, Ibrahim ucar

Reşid Batte, Hajar Asad Kandastar, Süleyman Güney, Nuran Maraşlı

Osman Bilici, Ciya bicimli, Kemal Cengiz, Hoshin Hajo, Yılmaz Elçi, Salim Celiker

Metin Mirxan, Enver Yuzen, Mehmet Kaya, Eyyüp Alacabey, Rzgar Ramadhan Muhammad

Sexmus Merge, Mencê Aldûr, Анкудинов Андрей, T. Majid Abdulrahman

Djamilya Kochoyan, Ihsan Anlas, Necmi Aksoy, Lorin Fissi, Selma Ipek, Hatice Kosar

Nedim Baran, Pervin Alis, Narin Aras, Baran Dersimi, Bestun Gardi, Necat Azizoglu

Bercem Fritzell, Aco Gard, Omer Xelikan, Cemal onursal, Mehmet Tanriverdi

Sait Curukkaya, Muzaffer sipan, Haydar Yildiz, Hilal Alis, Uzeyir Al, Mustafa Zeyrek

Mustafa Ozcelik, Ibrahim Dag, Lukman Hajo, Adnan Sezer, Namik yildizhan

Mistefa Ozer, Nuri celik, Omar Moslli, Ahmed Barwari, Majıed Gohary, Yavuz ilyas

Adil Yasak, Diyar Cevahir, Mihemed Rezan, Ismail Topuz, Mehmet Nasir Faruk

Mehmet Ali Duman, Yilmaz Yildiz, Firat aslan, Jean-Emmanuel Cebah, Cahit Cagabey

Oertuen Zilfo, Seraceddin kirici, Eisa Fili, Cahide Ozdag, Aydin Altundag

Shamzin Jihani, ilyas Baran, Salih Dundar, K. Madon, Sabri Eray

Adnan Schakmakli, Dogan Arpaci, Mithat Atilgan, Refik Incir, Hussein sarokhan

Mustafa Omar, Aygul Mervan, Ciwan Amedi, Necip Pehlivanoglu, Selim Kalpak

Ali Saltik, Sefin Yasin, Sabuha Cetinkaya, Narine Hajo, Dursun Evren, Ismet Demrci

Esref Doganer, İsmet Demirci, Hilmi Aydin, Serif Ziyan, Nurettin Sarac, Serhadd Sever

Adalet Karaaslan, Mesud Djangoi, Amin Duhuki, Özgur Ugur, Ivan Sindy, Hakan Ener

Helena Nordkvist, Rezan Celik, Selahattin Fazla, Bertil Resosson, Ebdulxaliq Perik

Cihat Polat, Mehmet inci, Hozan Abas, Zafer Biçici, Ridvan Saman, Suphi Demir

Nurettin olcay, Nilufer kaya, Seyfettin Kulaksiz, Emrullah Bilir, Muhittin Aslan

Mewan Dolamari, Omer Doner, Sedat Anter, Bengin Biyan, Amed Celiker, Alan Rasul

Serdar Fidan, Dr Bahat Haseeb Qaradakhy, Ewdil Direj Ararat, Baran Karaca

Abdurrahman Evsen, Aladdin Bozan, Hama Gharib, Haci Mahir Baran, Bozan Ersavas

Mahmut Kilinc, Bahri Karaaslan, Halit Temli, Erdal Karabulut, Ahmet Karaaslan

Yekta Uzunoglu, Muhammed Kavas, Şemsettin Gunes, Renas Welat, Mehmet Durmaz

Eser Karayel, Ilter Rezan, Nevzat Akmaz, Serhat Kurt, Rojda Yildirim, Vahit Aba, Ercan Aras

Bijar Mihemed Sidqi, KhoRshid Doski, Adnan Hewramani, Mehmet Ates, Ceza Shex Reza

Beyhani Sahin, Behcet Ates, Maya Sigfridsson, Mello Guven, Ali sonmez, Mustafa Konyalı

Hecha Khalifazada, Berzan Ferho, Xalid ali, Cemal Ucar, İmam Cakir, Rizan Zaza

Yilmaz Yildiz, Kristofer Wallenius, Coskun Mehmed Emin, Yasar Bugurcu, Fatos xan

Erdogan Aktas, Bahtiyar Vanli, Zeynel Abidin Han, Karvan Delashob, Ali Cosar, Hasan kizil

Firat Nemrud, Resul Kizildag, Roza Kurd, Omid Salih, Seher Kaya, Ali Duman, Cesur Nujen

Hesen Mete, Huseyin Alpergin, Rohat Bedikanli, Komela Spanga, Evindar Ozalp

Peshraw Azizi, Tomas Boylind, Faris Marsil, Truls Mansson, Bekir Madon, Mattias Sundquist

Shehbaz Cibran, Bewar Kestet, Naz Hassan, Dashti Bahadin, Pelle Nilsson, Temure Xelil

Hiyam Akbar, Michael Helders, Jakob Matanovic, Oskar von Zeipel, Arkan Mina

Smith Jonsson, Ozz Nujen, Nevzat Taskan,Rastam Hajo, Rodi Darwish, Sertac Kurmanc

Barzani Fisli, Peiam Toffik Arif, Mustafa Beydogan, Dicle Aslan, Rizgar Danisman

Hevind Hajo, Ali Jabar, Mehmet Cimen, Ercan Zent, Valery Rzgoyan, Djamal Balayev

Ramazan KIZIL, Recep Ozmen, Loran Hajo, Nesim Dogan, M Lütfi Çifçi, Omer Erdal Kurt

Bekir Uzunel, Feridun Kaya, Kamil Sumbul, Midia Hassan, Narine Hajo, Letif Bruki

Rasit karakaya, Shamal Lahouni, Abit Dundar, Chahoz Hajo, Kovan Amedi

Serkan Aydin, Ali Saltik, Siyabend Kaya, Keya Izol, Hozan Hajo, Alı Ertas, Tamoyan Flit

Achti Hajo, Ethem Deger, Bube Eser, Rastam Hajo, Mehmet dogru, Anare Barie Bala

Koma Kurdistana Azadi VK, Adem Delikaya, Ferik Sadei, Amadi Shakli, Imad Akreyi, Selda Aksoy

Mahir Aras, Aylin Karim, Yusuf Kaynak, Rustem Aslan, Fesih Seseoglu,Cengiz Yildirim

Osman Kasaci, Hamza Alpaslan, Murat Arslan, Nimet Mumtaz Aydin, Emin Dogan

Heyam Remi, Sedat Guncekti, Heval Batu, Mustafa kaya, Mehmet Serif Sener, Abdulbaki Arslan

Mustafa sarihan, Behzat Batté, Kutbettin Alis, Hasan Kavak, Mustafa Sarıca, Nihat Duran

Soren Nejadian, Sultan Arslan, Kayvan Seyed Nejadian, Feridun Kaya, Huseyin Kutlay

Serhad Bapir, Fatma Keskin, Rohat Miran, Muslum Celik, Seyfettin Karatay, Recep Marasli

Murat Kaya, Elind mayi, Sabri Dag, Jiyan Bİlli, Ferah Berda, Seyfi Balta, Mehmet Kutlu

Halit Guzelsoy, Serbest Harman, Muzaffer Oezguer, Hatun Turan, Sofi Demir

Sidqi Hirori, Sipan Ismail, Massoud Shamo, Ahmad Mayi, Nelly Malmkjar, Hikmet Ata

Helin Saado, Metin Esen, Alaettin İnce, Cecilia Lofgren, Selim Acar

Seyda alpsen, Refik Inci, Mica Ericsson, Bilal Goergue, Sait Akcan, Ferit Alagunduz

Bawer Kevir, Ihsan Qadir, Baran Hemze, Celal Uzun, Shohod Akrawi, Abdullah Kilic

Erol Can, Hivy Barwari, Osman Aydin, Zana Suphandagi Gormez, Şilan Yasar, Mahfuz Yildiz

Ismail Göz, Bawer Coskun, Welat Zeydanlioglu, Fatih Koca, Sedat Tuncer, Serdar İzol

Kemal Akil, Nihat Akar, Mustafa Aram, Cemal Batun, Miran Gurses, Zinare Xamo, Goran Gürses,

Jihan Nezhan Mustafa, Alan Fatohi, Reza Seyid Nejad, Ako Gardi, Helal İsmail, Zozan Agid, Jazia Hajo, Midya Cîgerxwîn, Mahir Taha, Jelia Agid, Têmurê Xelil, Vildan S. Tanrıkulu, Ceyhun R. Arslan, Abit Gurses.