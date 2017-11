Kenan Kizil çû ser dilovanîya xwe...

Îlhamî Can

Me hevalekî, dostekî û berxwedarekî hêja hinda kir…

Mixabin ku li Amedê derîyekî dinê hate girtin… Yek ji wan hevalên hêja û delal, Kenan Kizil-(Farqînî) çû ser dilovanîya xwe. Min hevalekî dinê hinda kir. Hevalekî dinê me bi tenê hişt û çû. Meriv ji xemgînîyê, di dîtina gotin û bêjeya da zehmetîyê dikişîne. Heywax û heywax, Kenan Kizil jî ji nava me fenî stêrkekî şemitî…

Xwenas, hevalnas, qedirnas, şoreşger û welatperwer. Belê ez bi rastî, ji dil û can pir ber ketim, dilêşî bûm, û ji xemgînîya xwe ra gotin nabînim. Ger ez hestên xwe, li ser hevalê xwe, bi helbestekî xwe bînim ziman, wê çêtir be…

Kenan Kizil

MIRIN

1.

Hesret..ji ber dil dernayê

Ax derizî ji sermayê

Min xatir xwest, ketim tayê

Qebr naxwazim ji serayê

Ji xwelî ye doşeka min

Ji kevir e balîfa min

Baş girêdin kefena min

Hevalno! nekin şîna min…

3.

Min jî digot dawî ev e

Tirs di dil da bi cî nebe

Bikim nekim bê feyde ye

Ka çi bikim, mirin ev e!

4.

Qet ne xem e, ez rêwî me

Rawul rêz bûn li dorê ne

Ne xewn e, dor dora min e!

Ez im, mêvanê gorê me!

5.

Vêya nîne quncika min!

Carek çi ye go neda min!

Min pirskir; kanê axa min?

Tarî bû, çikand bîna min!

6.

Mirin; ji te nafilitim

Sebir nema, diqefilim

Difetisim, diqerisim

Nabihîsî..! te naxwazim…

Hê dil geş bû, bi hêvîya

Perda reş ket li ser çava

Dil sekinî ji hesreta

Bêzar ketim, timî cara

8.

Koçber bûm ez, azad nebûm

Ez ji xwe ra bîyanî bûm

Çaralî ez tengezar bûm

Dinya du-roj, bi cî nebûm.

9.

Bikolînin sira bayê

Gorê deynin li hewayê

Hêstir ji çavê min nayê

Va ez diçim ji dinyayê…

10.

Ji dê û bav dûrketî me

Felek xayin, bêxwedî me

Bixwezî me, bihêvî me

Ez hêjî ne dilgirtî me…

11.

Kefena gewr li dora min

Sawa xwe daye gora min

Tu cara wê ney sebra min

Kes nabîze hewara min…

Çi bikim! bê çare me ez

Ji gorê venagerim ez

Xweş bibînin; dilzîz im ez

Ji we teva hez dikim ez…..

Ji xwelî ye doşeka min

Ji kevir e balîfa min

Baş girêdin kefena min

Min helal kin hevalên min…

Serê me teva sax be. Kenan, tu yê her di dilê me da bî…