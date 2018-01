Kî biryarê ji bo serokê HDP dide?

Di nava HDPê de pirsa serokatiyê berfireh tê gotubêj kirin. Demirtaş hêdî nabê yan jî nakin serokê HDPê, bi awayek din deftera Demirtaş hate girtin, vêca ev ferman ji Qendil yan ji Îmralî derketiye nayê zanîn. Di bingehê xwe de ev yek hêza bandora xwe li HDPê jî bike dê bide xûyakirin.

Piştî Demirtaş niha hinek nav ji bo serokatiya HDPê derbas dibin, heta vê dawiyê behsa Ahmet Turk jî tê kirin. Lê hêja biryar nehatiye dayîn. Ji ber ku biryar ne di kongreyê HDPê de li deverên din tê dayîn. Gelo Qendil yan Îmralî? Ev hêja ne zelal e.

Parlementerê berê yê HDPê Hesib Kaplan , da xûyakirin ku nabe yek Tirk bibe serokê HDPê, ev yek ji aliyê berpirsên HDPê ve wek helwestek ne baş hate nirxandin, heta hinek di nava HDPê de ev yek wek nijadperestiyek nirxandin.

Herî dawî berdevkê HDPê Ayhan Bilgen li dijê axavtina Kaplan da xûyakirin ku, ew di desthilata Tirkiye de çi diparêzin di nava HDPê de jî heman tiştê diparêzin. Divê ev girêdayî felsefa damezirandina partiyê bin.

Ji aliyek din ve berpirsa gruba HDPê di parlementoyê de Filiz Kerestecioglu daxûyaniye da û got: Wek me di serî de jî gotî em çibin ewin, yanî hêja em emin. Li vê derê biratiya gelan heye ev partiya birayetiya gelaye. Ev partiya her rengiye, her nasnamêye her baweriyê ye. Ji bo vê jî gotina Kaplan me girê nade.

HDP ne partiyek kurdiye û ne Kurdistaniye. Ev yek ji aliyê berpirsiyarên HDPê ve her demî tê gotin. Lê HDP bi dengê kurda dikeve parlementoyê. Gotina Hasip Kaplan di nava bingehê HDPê de pişgiriyek stand. Lê têrê nake. HDPê dê her wek xwe bimîne ûbi vê baweriya xwe nikare bibe partiyek Kurdistanî. Ev rastiya HDPê ye , ji bo vê jî kî dibe serok ne girîng e.