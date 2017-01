Kurdên Bakur serxweşîya Barzanî dikin

On 06/12/2016 / Civak

Ji bo koça dawî ya xwişka serokê Kurdistanê Mesud Barzanî gelek kes ayet û aliyên siyasî serxweşîya Barzanî dikin.

Peyamên Serxweşîyê:

SERSAXÎ

Xwişka Serokê Kurdistanê Mesûd Barzanî, bi nav Îqlîma Mistefa Barzanî koça dawî kir.

Rehma Xwedê lê be. Cihê wê bihuşt be. Serê Serok û hemû malbatê sax be.

Tevgera Ciwanên Kurdistanê

Birêz Mesud Barzanî serokê Kurdistanê

Bi minasebeta koça dawî ya xwişka cenebê we ez serxweşûya we dikim. Înşilleh cihê canê Eklima xanim biheştbe û xwedê sebrê bide we û hemû malbata Barzanî.

Îna Lîlalh û Îna Îleyhî Raciûn

M.Seid Ozsoy

Berpirsê pêwendiyên

Partiya Demokrata Kurdistana Tirkiye

(PDK-T)

Rojhat Amedî

Berdevkê Partiya Demokrata Kurdistana Tirkiye(PDK-T)Rojhat Amedî jî di hesabê xwe yê medya civakî de, serxwşîya cenabê serokê Kurdistanê dike û dibêje cihê Eklima xanim biheştbe .

Hasan Ertaş

“Ìro xuşka serokě Kűrdìstaně birěz kek Mesud Berzanì,xuşka serokě Kurdistaně Eqlìma Berzanì çu ser dilovanìya xwe mekaně Eqlima xan bihuşt be bira serě malbata Berzanìyan sax be.“

Diyar Ozalp:

“Ìro xuşka serokě Kűrdìstaně birěz serok Mesud Berzanì,xuşka serokě Kurdistaně Eqlìma Berzanì çu ser dilovanìya xwe mekaně Eqlima xan bihuşt be bira serě malbata Berzanìyan sax be…“

Min bi xemginî koça dawi ya Xwişka Serokê Xwe yê hêja Mesùd Barzani, İqlîma Barzani bihist.

Bi wě minasebeta Koça dawî ya Xwişka Serokê Kurdistanê Serok Mesùd Barzani , İqlîma Barzani, Ez xemginim.

Ji bona koça dawi ya xwedê jê razî Iqlima Barzani, ez Sersaxiyé li Serok Mesùd Barzani Serokê Kurdistanê, Xizm û kesûkarên wan û hemû Kurdistanîyan didim û hêvîya temenek dirèj û tendùristîyek baş di serîda ji Serokê hêja Serok Mesùd Barzanî û hemû malbatê ra dixwazim.

Carek din sersaxîyê li hemû Barzanîyan didim û hêvîdarim ku cihê İqlîma Barzani biheşt be.

Serê me tevan sax be û ez bi rêzdarî bejna xwe li ber kêl û gora Xwedê jê razi İqlîma Barzani de ditewînim.