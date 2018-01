Macron: Nabe operasyona Efrînê bibe dagirkirina deverê

Serokê Fransayê Emmanuel Macron,di derbarê êrîşa Tirkiye ya li ser Efrînê de daxûyaniyek da rojnama Fransî ya Lê Figaro.Macron dibêje:Operasyona Tirkiye ya li ser Efrînê dive tenê li dijê terorîzmê be.Nabê ev operasyon bibe hereketek ya dagirkirinê, Macron da xûyakirin ku gerek Ewropa di vê pirsê de li gel Tirkiye bi koardinasyon kar bike.

Li himber vê daxûyaniya Macron serokwezîrê Tirkiye Binalî Yildirim bersivek da û got: Ev fikra Macron seqete, dagirkirin tuneye. Ji bo niyeta me ya Efrînê têbigihin dive li hereketa me ya li Mertalê Firatê bênêrin.Tu mantiqê me yê dagirkirina deverekî tuneye.