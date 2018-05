Nêçîrvan Barzanî: Ev hilbijartin ji bo Iraqê destpêka qonaxeke nû ye

Serokwezîrê Kurdistanê Nêçîrvan Barzani, li Hewlêr konferansek rojnemevanî li darxist û behsa hilbijartinên parlementoya Iraqê kir. Di heman çerçoveyê de serokwezîr bersiva pirsên rojnemevana da.

Di derbarê nerazîbûna 6 partiyên Kurdî ya li ser encamên hilbijartinan Serokwezîr Barzanî got: Ez weke serokwezîr daxwaza wan giring dibînim. Divê komîsyon daxwaza her şeş aliyên ku encamên hilbijartinan qebûl nakin, cidî werbigre û biryar bide. Ji bo me ya giring ew e, ku bi yekrêzî vegerin Bexdayê. Alîyên Kurdistanê ji vê proseyê nîgeran in. Lê divê komîsyon vê gavê bavêje.