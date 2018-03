Newroza Yekitiye

NEWROZA YEKİTÎYE

Li hemû deverên Kurdistanê Newroz, weke hersal bi girseyi tê pîrozkirin. Gelê Kurdistanê daxwazên xwe, xeyal û dilbijandinên xwe di roja Newrozê de tîne ziman. Newroz dibe roja ku Kurd dîtinên xwe ji hevdû re û dinyayê re bibêjin, diqîrin û doza çareseriyên siyasî bikin. Ji bona ku Kurd ji bin nîrê bindestiyê xelas bibin, bigihêjin mafên xwe yên rewa şahiyan lidardixînin, govendan digirin û stranan dibêjin, gotarên siyasi pêşkeş dikin, qala yêkrêzî û yekitiya Kurdan dikin, mîsyona Kawayê Hesinkar bilêv dikin û bi hêviya roja Rizgarîya Kurdistanê, careke din Newroza xwe ya salê bi dawî tînin…

Belê, ev tablo bi salana ku dubare dibe, tê hûnandin, tê gotûbêjkirin, tê bilevkirin lê rastiya me ya siyasî û netewî jî zêde naye guhertin. Bêşik yek jî pirsgîrêka me ya helî mezin bêtifaqî, bêbahwerî, fitne û fesadiya ku ketiyê nava Kurdan. Divê miletê Kurd xwe ji vê rewşa xirab rizgar bike. Têkeve konaxekê erenî û ji bona pêşeroja xwe gavên stratejik biavêje. Kurd hemû dizanin ku piştî Referandumê li Başûr, pirsa Kerkûke, dagirkirina Efrinê gelek tiştên tehl, rastiyên beloq derdikevin pêşberî netewa Kurd. Ev pirsgirêk û pirsa pêşêroja Kurdan divê bi aqilekî hemdemî, netewî û demokratik were çareserkirin.

Em PDK-T (Partiya Demokrata Kurdistana-Tirkiyê) bang li hemû rêxistin, partî, komel û şexsiyetên Kurdan dikin ku Newroza 2018 an bibe destpêkek hevbeş ji bona yekitîya netewî, yêkrêziya siyasî û tifaqên mayîn de. Ev helwest di nava miletê Kurd de divê bibê pîvana sereke. Divê Kurdperwer ji bo vê armancê têbikoşin, destê xwe bidin hevdû, mil bi mil xebatê bikin. Kurdperwer, divê ji yên ku li dijî vê daxwaza Kurdperweran derkevin, em bi hevdû re wana şermezar bikin, wana destheram bikin û dîtinên wana vala derxînin. Xeta netewî û demokrat li Kurdistan divê ji bona yekitîya Kurdan kar bike, hêz û derfetên xwe komî ser hevdû bike û bixe xizmeta Kurdistana Mezin.

Em PDK-T di roja Newroza 2018 an de radigîhinin ku em bi hemû haweyan amade ne ku di vê xebatê de çi fedakarî hebe, em bi cîh werînin. Em daxwaz dikin ku hemû rêxistin û partiyên Kurdan li ser vî bingehî bi hevdû re karbikin. Ji bona yekitîya netewî û yekrêziya siyasî em PDK-T amade ne ku gelek tiştên tehl jî daqûrtinin. Em li bendî ku ev fedakarî û helwest ji aliye hemû parti û rêxistinên netewperwer de were ragihandin û diwarên ku li pêşberî yekitîya netewa me û yekrêziya siyasî ava bûne bi hevdû re hilweşînin. Hi hev re incex em bikaribin bigihêjin armancên xwe yên siyasî û netewî!

Em PDK-T bi wan hest û ramanan, Newroza 2018 an li gelê Kurdistanê piroz dikin û dibêjin;

BİJî YEKİTîYA NETEWî

BİJî YEKRÊZîYA SİYASî

BİJî KURDİSTAN

BİJî NEWROZ

21 ADARÊ 2018

PARTİYA DEMOKRATA KURDİSTANA-TİRKİYE

MECLîSA NAVENDî