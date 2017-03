Niha dema herî başe ji bo serxwebûna Kurdistanê

Berpirsê Encumena Serkirdatiya Silêmanî û Helebçe ya PDKê Şêx Edhem Barzanî derbarê wê yekê ku pilan û bername hene bo lawazkirina PDKê li sînorên Silêmanî û Helebçe û Devera Raperîn, ragihand ku êdî ew dem çûye û ne PDKê ji wan deveran cuda dibe û ne jî dîroka wan navçeyan ji PDKê cuda dibe.

Çîn û xelkê parêzgehên Silêmanî û Helebçe û îdareya Raperîn serdana mezarên nemiran kirin û ji aliyê Xelat Barzanî Nûnerê Serok Barzanî ve hat pêşwazîkirin.

Şêx Edhem Barzanî li wir di daxuyaniyekê de ragihand: “Em ji neteweya xwe re li herçar perçeyên Kurdistanê soz û peymana xwe nû dikin ku em li ser vê xebat û rêbazê berdewam in û dê berdewam bin jî. Herwiha ew kesên ku xewnê dibînin bi derxistina astengiyan li pêşiya vê riyê, ji wan re naçe serî.”

Şêx Edhem Barzanî derbarê helwêst û baweriya xelkê û endamên sînorê Silêmanî û Helebçeyê bi rêbaza Barzaniyê nemir, wiha got: “Hûn xelkê deverên Silêmanî û Helebçe û Raperîn, hûn ezîz in. Li vir û li ser mezarên nemiran ez dibêjim ku ew dilsoziya ku min li sînorê van devera dît, bi rastî li kêm cihên Kurdistanê heye..Ez destxweşiyê li we dikim û spasiya we dikim. Ez we piştrast dikim ku ew pilan û bernameyên ku ji bo lawazkirina PDKê tên danîn bi ser nakevin. Ne PDK ji we cuda dibe û ne jî ew dever ji dîroka PDKê cuda dibin. Serkeftina we serkeftina PDKê ye.”

Edhem Barzanî wiha got: “Ti demek wek niha derfet ji bo gelê Kurd nehatiye ku bighê serxwebûna xwe û em rê nadin ku kes dijayetiya vê xwesteka gelê Kurd bike.”