Paeya insiyatifê ji bo festivala serxwebûnê

Peyama Însîyatîfa Piştgirîya Referandûma Serxwebûnê ya ji bo Festîwala Serxebûna Kurdistanê ya li Kolnê: Peyama Însîyatîfa Piştgirîya Referandûma Serxwebûnê ya ji bo Festîwala Serxebûna Kurdistanê ya li Kolnê: JI KOMÎTEYA AMADEKAR A FESTÎWALA SERXWEBÛNA KURDISTANÊ YA KOLNÊ RE

Xuşk û Birayên Hêja!

Em bi navê Însiyatîfa Piştgirîya Referendûma Serxwebûnê, bi şîara “Bakur, Piştgirîya Serxwebûna Başûr Dike” yek bi yek we silav dikin. Serkeftin û serbilindîyê ji bo we dixwazin.

Me gelek dixwest ku îro em li cem we, di nava we de bûna. Me bi hev re ala şeref û namûsê, ala serxwebûnê bilind bikira! Belê dil û fikra me her bi hev re ye.

Xuşkno, Birano!

Welat û miletê me di rojên tarîxî û kirîtîk de derbas dibe. Li Başûr serxwebûn, li Rojava firsenda statuyekê hatîye ber derî. Îro roja hesabên piçûk, roja “ez, tu, ew” ê nîne. Îro roja mezin fikrandinê; roja hevkarî û yekîtiyê ye. Îro roja ‘qedera xwe bi destê xwe nivîsandinê’ ye!

Bi vê wesîleyê em bi hev re diqîrin û dibêjin:

Bijî Serxwebûna Başûrê Kurdistanê!

Bijî hevkarî, piştgirî, tifaq û yekitîya Kurd û Kurdistanîyan!

Bi navê Însiyatîfa Piştgirîya Referendûma Serxwebûnê (26. 08.2017)

Ayetullah AŞITÎ (Berdevkê Hereketa Azadî)

Mustafa ÖZÇELİK (Serokê Giştî yê PAKê)

Sertaç BUCAK (Serokê Giştî yê PDK-Bakur)

Sinan ÇİFTYÜREK (Serokê Giştî yê ÖSPyê )

Mesut TEK (Serokê Giştî yê PSKyê)

Mahmut KILINÇ Parlamenterê berê

Sabahattin KORKMAZ Hiqûqnas

Ekrem BİLEK Doktor, Şaredarê Sêrtê yê berê

M.Celal BAYKARA Hiqûqnas

Ferda CEMİLOĞLU

KarsazYaşar ABDÜLSELAMOĞLU Akademîsyen