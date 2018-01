Parlemento ji bo Efrinê dicive

Parlamentoya Kurdistanê dê li ser rewşa herêma Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê û êrişa Tirkiyê bo ser wê herêmê bicive û wê mijarê gotûbêj bike.

Cîgirê Serokê Parlamentoya Kurdistanê Ceifer Êminkî ji Rûdawê re ragihand, roja Sêşemiya vê heftiyê Parlamentoya Kurdistanê dê bicive û birgeya yekem a civînê jî dê taybet bi rewşa Efrînê be.

Ceifer Êminkî da xuyakirin, ku di civîna roja Sêşemiyê de ew dê rewşa Efrînê binirxînin û dê parlementer nêrîna xwe di derbarê rewşa Efrînê de eşkere bikin.

Êminkî got: “Efrîn ji parlamentoya Kurdistanê re mijareke giring e, ji ber ku xelkê Efrînê bi awayekê aştiyane û demokratîk rewşa xwe birêxistin kirine, ji bo ku kêmtirîn zirar bigihe welatiyên sivîl ên herêmê. Xelkê Efrînê karîn di wê rewşa aloz a Sûriyê de, xwe birêxistin bikin.”

Cîgirê Serokê Parlamentoya Kurdistanê rexne li helwesta welatên cîhanê li hember rewşa Efrînê girt û diyar kir, wan çaverê dikir, ku civaka navdewletî û welatên cîran rêz li aştiya civakî û pêkvejiyana welatiyên Efrînê bigre.

Ceifer Êminkî got: “Me û xelkê Efrînê, me çaverê dikir, ku civaka navdewletî û welatên cîran rêzê li aştiya civakî û pêkvejiyana welatiyên vê herêmê bigrin. Ji ber wê ev mijara ji bo Parlamentoya Kurdistanê mijareke giring e.”

Êminkî diyar kir, ku fraksyonên Parlamentoya Kurdistanê daxwaz kiribûn, ku civînek derbarê rewşa Efrînê de were sazkirin û got, du pêşniyar hebûn bo wê civînê, ku yek ji wan ew bû, civîneke awarte were lidarxistin û pêşniyarek jî hebû ku di civîneke asayî ya parlamentoyê de rewşa Efrînê jî were gotûbêjkirin.

Êminkî tekez kir, piştî ku hejmareke zêde ya parlamenteran daxwaz kirin ku Parlamentoya Kurdistanê civînek li ser Efrînê bihê sazkirin, mijar kete nava karê parlamentoyê û destnîşan kir, ku dê di civîna Sêşemiyê de fraksyonên nava parlamentoyê helwest ê nêrîna xwe derbarê rewşa Efrînê de bidin xuyakirin.

Biryara sazkirina civîneke awarte li parlamentoya Kurdistanê derbarê Efrînê de, di demekê de ye, ku êrişa Artêşa Tirkiyê bo ser herêma Efrînê derbasî roja xwe ya nehem bûye.

Artêşa Tirkiyê ji roja Şemiya bihorî ve tevî çend grûpên ser bi Artêşa Azad a Sûriyê dest bi êrişeke berfireh bo ser Efrînê kirine, lê belê heta niha ti pêşveçûnek giring bi dest nexistine.