PDK hişyarî da YNKê

Sekreterê Mekteba Siyasî Fadil Mîranî, li gel hinek berpirsên bilind yê PDKê di çerçova çalakiyên bangeşeya hilbijartinan de li bajarê Şeqlewa tevlî civînekî bû. Mîranî di axavtina xwe de behsa rewşa siyasî û hinek rexneyên YNKê jî kir.

Sekreterê Mekteba Siyasî Fadil Mîranî, di derbarê rexneyên berpirsên YNKê yên ku li Hukumeta Kurdistanê û PDKê dikin gelek bi tundî axivî. Mîranî hisyarî da YNKê û got: “ji niha pê ve eger YNK yek gotinê li ser me bikin, em dê sed gotina bêjin.”

YNKê nedixwazt hilbijartin pêkwerin û doza paşxistina hilbijartina dikir. YNK gelek hewlda ku hilbijartin bêne paşxistin , lê ji bo helwesta PDKê hilbijartin dê dema hatî kifşkirin de çêdibin.

Hinek berpirsên YNKê rexna li PDKê û ji hemûyê jî xeribtir rexna li Hukumeta Kurdistanê dikin. Di humuketê de cîgirê serokwezîr ji YNKê ye û gelek wezîrê di hukumetê de ji YNKê ne. YNKê desthilat e, lê dema tê hesabê wan wek muxalefetê rexna dikin. Ev yek gelekî balkêşe. YNK ji bi destxistina çend dengên zêde ne bi etikek siyasî propaganda ya xwe dike.

Eger tu di nav hukumetê de bî û îmzeya te li bin hemû biryara hebê dive tu we rexne bikî. Lê mixabin ev tişt li Başûr çêdibin. Ji berî YNKê Goran jî heman tişt dikira.

Li ser van rexneyên YNK her demî PDK bê deng maye û nexwestiye ku hemahengiyê xirab bike. Lê dixweyê vêca dem hatiye ku kêmasî bersivên bêbextiyên têne kirin bide.

Ji bo vêyekê jî Mîranî di civînê de behsa van rexneyên YNKê kir û got: “Ji berpirsên bilind ên vê partiyê ve em dibihîsin, ku derbarê me û hikûmetê de bi xirabî diaxivin. Gelek li me nexweş tê ku ji em wan tiştan ji berpirsên payebilind ên vê partiyê ve dibihîsin, lewma ji niha pê ve ew yek gotinê li ser me bikin, em jî sed qise ji bo gotinê hene.”