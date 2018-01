Pence: Dê Îsrail rojên herî baş bibîne

Cîgirê seroka Amaerikayê Pence di çerçova serdana xwe ya Rojhilata Navîn de serdana Îsrail kir. Li Îsrail piştî hevdîtina Pence û serokwezîrê Îsrail benjamin Netenyahu konferansek çapemeniyê li darxistin.

Di axavtina xwe de Pence behsa girîngiya pêwendiyên Îsrail û Amerikayê kir û got: Hevalbendê herî nêzik Îsrail hêja rojên herî baş neditine.

Herweha cîgirê serokê Amerika da xuyakirin ku herdu welat ji bo berjewendiyên welat û gelên xwe pêwiste hevkariyek baştir pêkbînin û mecbûrê vê yekêne.

Serokwezîrê Îsrail jî di axavtina xwe de behsa arikariya Amerika û hevalbendiya Amerika kir û ji bo vê jî spasiya vî welatî kir.

Netenyahu di axvtina xwe de behsa helwesta Amerika ya di derbarê xwepêşandanên Îranê de kir û got: Ji bo helwesta we û pişgiriya we ya xwepêşandanên Îranê ez spasiya we dikim. Ez bawer dikim dê gelên Îranê rojekî bigihin azadiya xwe.