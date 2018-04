PÊŞEWA QAZİ MİHEMMED

EM (PDK-T) WE BİBÎR TÊNİN

MAHA ADARÊ Jİ NETEWA KURD RE MEHEK E Bİ ÊŞ Û Bİ ELEME

71 sal berî niha Di 22’ê çilayêpêşî 1946’an (de li meydana Çar Çira Qazî Mihemed Komara

Otonom a Kurdî (li bajarê Mahabatê ragihand piştî têkçûyîna Komarê, di 31’ê adara 1947’an

de Qazî Mihemed û wezîrê parastinê yê Komarê Seyfî Qazî û birayê wî Sedrî Qazî li Çwar

Çira ya Mehabadê hatin dardekirin. Ciyê we beheşt be.

Liser me netewa Kurd ferza ku em di rêwrêbaz û karê bermayiyên we şêhîdên doza

Kurdistanê bi dilsozî bi meşênin. Sed slav û rêzgirtin bo navû dengê we.

Bi sala ye ku şer û pevçûn li Kurdistanê qet ne rawestiya ye. Di van 6 mehên dawî de li Başûr

ê Kurdistanê Kerkuk, Xaneqîn, Zimara, Pirdê û gelek ciyên din ji bal dagirkeran ve, bi

arikeriya Kurdên xayîn (Goran Pkk û beşek ji Ynk) hatin dagirkirin û ji destê Kurdan derketin.

Li Rojhilat şerê hêzên kurd û Pasdarên İran ê berdewam e, rejima meleênİranê her roj xortên

Kurda di dalaqênin.

Li başê Bakûr jî ji rex dewleta Tirkan ve komal têne girtin, di derbara partiyên Kurdistanî de

doz vedibin, ronekbir, welatperwerên Kurd tên hepiskirin, fikr û raman, xwepêşandanên

demokratik û bîranînên dîrokî tev hatin qedexe kirin, xanîyên xelkê hedimandin.

Li beşê Rojavayê başurê kurdistanê jî; Dewleta Tirk û ÖSO (rêxistina Erebên Suriye )ê bi tang,

top û balafiran Efrîn topbaran kirin, pişti 58 rojan Efrin ji rex hêzên ÖSO û yên dewleta Tirk ve

hat dagirkirin.,li gor daxuyaniya Serok komar Recep Tayip ERDOĞAN got “ji YPG 3603 kes

hatin kuştin” Dinya demokratik ev êrîşên dagirkaran bi bê dengî, hemû pişt guhê xwe re

avêtin, tenê temaşe kirin.Gereke ma miletê Kurd fehm kiribe ku bê dewletbuyin bê xwedîtî

ye,herkes dikarê li meriv bixê û welatê meriv dagir bikê, hemû mafên merovayî qadexe bikê

û vê tofanê bînê serê meriva.Heta Kurd nebin xwedî dewlet em dê di vê dinyayê de rûmet û

aramiyê nebînin,dê rewşame her eve be.

Em konevan ên Kurd bi teybet yên Bakurî. Di siyasetê de û li pêşveçûna civakê, di xebata

netewî û ji bo mafê dewletbûnê bi vizyonên gelek teng û bi xebatên rojana tedikoşin, pirr

tiştên zûtirîn ku pêdivî pê heye em bi kar na ênin.

Weke serhildanan rojên dirokî ku em bibîr tênin, Lê em rêwrêbaza wan de na meşin,kar û

xebatê li wê gorê nakin.Pişt her bîranînên ku tên çêkirin de,em 6 mehan, radikevin. Ev ne

karê xebatên militani û dilsoziyêye.Ev nayê wê watê jî ku em rojên şêhîdên welat û

keresatên bi ebret di netewa Kurdan de efirîne jibîr bikin û bibîr neyênin na. Aherî giring bi

zutirîn dem gel bi rêxistîni bibe, bihêz bibe. Û dê bi girseyên pir mezin bi pêk werin, wê demê

dê gel hêvi û moral bistînê, pêşî lixebata me vebe.

Eve 200 sale ku kurdan ti rojên pîroz û erênî ku xwe pê bi pesinênin ji bilî efsaneya mîtolojik a

21 Adarê Cejna Newrozê û demên bizava nemir Mele Mistefa barzanî,heta ku (mafên gelê

Kurdistanê hikmê zatî ango otonomiya Kurdistanê bi rêkeftina dîrokî ya 11ê Adarê

1970ê hat pejirand û rêkeftin di navbera rêberê şoreşa Îlonê general Mistefa Barzanî

û rejîma Iraqê de hat îmzekirin).çênebûne û nînin. Hemî bûyarên li me qewimîne

karesetin, êş û elemin û têkçûyinin. Ma em dê bi kijan rûdan û çalakiyên xwe bi pesinin û bi

kijan rojên xweş û yên biserkeftî bibîr bînin, pîroz bikin.

Mixabin em netewa Kurd dibin bêrûmetiyekê û dibin şermiyeke pir giran de dijin.

Di vî halê lawaz de, tenê em xwe di xapînin. Ji bona em doza mafê netewi bi rêk û pêk bi

meşênin partiyên me, Rêxistinên me û konevanên me, divabe xortên xwe, kurr û keçên xwe,

malbata xwe, ji siyaseta netewî bidûr nexin, aqedemisyanên xwe birêxistinî bikin, xwe bi hêz

bikin da ku bikaribin di kolanan da bi riyên demokratîk û bi serhildanên sivil yên rawa û bi

xwepêşandanan, bi qonferansan, bi panelan di holanan de derd û kûlên xwe ji raya gişti re

ragihînin.Doza mafê xwe yê rawa di qada navdewletan de bilind bikin, karê diplomasiyê bi

pêşve bibin û bidine meşandin. Li milê din jî gelê xwe, qadroyên xwe perwerde bikin, wan di

doza mafê netewî de zana û şahreza bikin,

Ger ku eşq û dilsoziya welat bi gel nedine zanîn û naskirin Dirok û serpêhatiyên netewa kurd

dernaxine rojevê, hêvi û baweriya gel di çand, dirok, ziman folklor ,al, ax,av û hemi hêjayîyên

netewî pê nedin naskirin, dirok serpêhatiyên newetewa kurd heta îro di çi merhelêyan de ye

û di çi stengiyan de, qetliaman de, cenosîtan de asimilasyon û entegresyonan de çawa

derbas bûyiye. Dost û dijminê wî kî bûne ev hemî divê ji wan re bête gotin, li ber çavên wan

were raxistin, agahdar bibin da ku ji wan dersan derbêxin,li mafê xwe xwedî derkevin. Lê

mixabin ev hemi heta iro nehatine kirin. Tenê em heryek parti û ideolojiya xwe derdixin e

pêş.Demek bi şûnde partiya heyî jî zayin dibin û, ji hev cûdabûn zêdetir dibin. ava heyî ku têri

yek aşî nakê, li pir aşên belav dibê û têra yek aşî jî nakê. Hemî aşên me bêkêr û betal

dimînin.

Bi min a herî giring û herî pêdivî pê heye eve ku her parti û rêxistinên Kurdistanî bêyî ideoloji

û bêyî berjevendiyên xwe yên gurubî bi dilekî rasteqînî, bi armanca bidestxistinên mafê

netewi û kerûbarê doza netewi bikin wê demê gelê Kurd dê baweri yê bi parti û konevanê

xwe bînê. Ger em bikaribin xwe ji qalibê xwe yen kevin û teng derbixînin wî çaxi serkevtin

parame ye. 31.Adar 2018

Mehmet emin KARDAŞ

Seroke Gişti yê

Partiya Demokrata Kurdistanê tirkiya (PDK-T)