Peyama hikûmeta Kurdistanê

Teksta peyama civata wezîran:

Bi helkeftina hatina cejina Remezana pîroz , em germitirîn pîrozbahiya li tevaya misilmanên Kurdistan, Îraq û cîhanê dikin, em pîrozbahiyeke taybet li malbatên serbilindên şehîdan û pêşmergeyên mêrxas dikin.

Em hêvîdar in ev cejine ji bo hemûyan hêvênê xêr û xweşî be û palderek be ku hemû alî bi armancên biratî û yekrêziyê ji bo bidestvehanîna aramî, aşitî û xweşjiyaniyê ji bo gelê me bi cidî bixebitin.

Civata Wezîrên Herêma Kurdistanê