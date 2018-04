Peyama sersaxiyê ya Yekêtiya Niştimaniya Kurdistanê

Birêz kak Mesûd Barzanî

Birêz kak Nêçîrvan Barzanî

Sersaxî

Bi xem û kovaneke mezin, nûçeya wefatkirina jinişakave ya kak Dilovan Îdrîs Barzanî gihişte ma.

Li ser navê hevalên poîtbûroya Yekêtiya Niştimaniya Kurdistanê sersaxiyê ji cenabê we, hemû kaesûkar û endamên birêzên malabata we re dixwaz in.

Em xwe bihevbeşê xema û taziya we dizan in. ji Xwedayê mezin daxwaz dikin ku sebir û aramiyê bi we bide û ev nexweşiya we ya dawiyê be û canê xwedêjêrazî jî bi beheşta berîn şad bike.

Polîtbûroya

Yekêtiya Niştimaniya Kurdistanê

02.04.2018