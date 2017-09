Rojek zûtir emê cejna serxwebûna xwe jî pîroz bikin

CEJNA QÛRBANÊ LI MILETÊ KURD Û ALEMA ÎSLAMÊ PÎROZ BE

Jîyan tevahiya demên me yên xweş û nexweş in. Xweşî û nexweşî li dû hev in û carcaran jî tevlîhev dibin di nava jîyanê de.

Wek netewek em jî niha xweşî û nexweşiyê di nava hevudû de dijîn. Her çi qas welatê me di bin dagirkeriyê de be jî, perçeyek welatê me azad e û van rojan nêzîktirê serxwebûnê dibe.