Rojevakurd sersala we pîroz dike

Redaksyona malpera Rojevakurd sersala nû ji dil li we pîroz dike û hêvî dike ku sala nu, sala 2018ê, ji bo gelê Kurdistanê û bi taybetî ji bo xandevanên malpera me saleke bi xweşî, şadî û bextewerî be. Sala 2018ê saleke xalî be ji şer, pevçûn û şidetê. Sala nû sala aşitî û aramiyê be. Sala bidestvehatina mafên rewayên gelê Kurdistanê be.

Di sala 2017ê de gelek bûyerên giring û balkêş li Kurdistanê qewimîn,. Bûyera ji hemûyan giringtir encamdana referendûma serxwebûna Kurdistanê bû li başûrê Kurdistanê di roja 25.09.2017ê de. Gelê me li başûrê Kurdistanê bi coşeke mezin beşdaerî di referendûmê de kir û 93% deng ji bo serxwerbûna Kurdistan deng da. Kurdistaniya li hemû parçeyên din yên Kurdistanê piştgirî dan referendûma serxwebûn.

Lê di 16ê oktobera sala 2017ê de ji encama neyekrêziya aliyên siyasyên Kurdistanê li başûr û ji encama xiyaneta ji aliyê grpûeke nav YNKê hatiye kirin, encama referendûmê beravêtî kir û hêzên îraqî û Heşda Şabî deverên kurdistaniyên derveyî îdareya Herêma Kurdistanê xistin jêr kontirola xwe û bi sedhezaran kurd koçber bûn, mal û milkê wan şewitandin bi taybetî li Kerkûk û Xormatu.

En hivîdar in sala nû sala lihevkirin û yekrêziya aliyên siysiyên Kurdistanê li her çar parçeyên Kurdistanê be. Bi tenê yekrêzî û yekdengiya kurdan wan digehîne mafên wan.