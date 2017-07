Rondikên Dayîka min û Bîranînek tal û dijwar..!

Mustafa Arî Şefîq

31.07.1983 rejîma Faşista Îraqê êrişek hovane kir ser kampên Barzaniya li Quştepe her mêrê ket dest wan ji zarokê 10 salî heya kalê heftê salî tevayî girtin, birin li çolistanên Başurê Îraqê bi saxî xistin bin erdê bi kom tev şehîd kirin. Her berdewamiya vê êrişa hovane roja 03.08.1983 êriş kirin ser kempên Barzaniya li Diyana, Herîr û Behirke bi heman awahî her zilamê ket dest wana bi heman şêweyî berze kirin.

Ew dem ez xortek 15 salî bûm, mala me li Dîyana bû, êvara 02.08.1983 dema ez çûm mal min dî dîya min gelekî xembare û tirsek mezin hebû, hê ez di derî da bûm dîya min bazda pêşiya min got:

” Kurê min di bêjin gelek leşkerên Îraqê hatine der dora Diyana – Soran ewê weke Quştepe li vir jî Barzanîya bi girin, di vê tû li vir ne mînî bi zûtirîn wext derkevî bi çî mala meta xwe li Rewanduz”

Min got :” Dayê ma ez ji vî xelkî hemiyan baştirim, ne xêr ez naçim , eger ev hemî xelkê me mirin bila ejî bi mirim ”

Diya min îsrar kir ez biçim, min jî Pê dagîrî kir ez ne çim, dema diya min zanî ez îsrarim na çim min dî hêstirên dîya min hatin xwarê got:” tû çima di xwazî bi mirî, ma ne eve li ber çavê we xelkê me yê Qoştepe wenda kirin eve zalimin rehmê bi kes nakin, rabe here”

Hêstirên dîya min ez ne çar kirim êvarî dereng ez der ketim çom mala meta xwe li Rewanduz.



Weke çawa dîya min hest kiri bû weha derket, roja 03.08.1983 dora Diyana dor pêç kiri bûn her kesê keti bû dest wan birin wenda kirin.

Sibe zû min dît Apekî min jî xwe gehand mala meta min , me got xêre çi bûye? Go wela Eskerê Saddam kampa Diyana dorpêç kirine Esker ketiye gişt malan kontrol dike min bazdaye Lê nizanim xelkê meyî din çi bûne?

Çend dem jimêrek derbaz bûn xeber ji mere hat gotin :” Apê te Muhîyeddîn, kesatîyê Navdarê gundê me Mela Abdullah û 13 kesên din ji gundê me tevî hezaran Barzanîyên din li Diyana, Herîr û Behirkê hatine girtin, heya îrojî ewana wenda bûn tenê cenazên wana jî ne hatin dîtin. 8000 Mêrê Berzanî bê tawan hatin kuştin, tenê tawana van mirovan ew bû Barzanî bûn, tû tawanên din wan ne bûn.

Di navbera şev û rojekan de 8000 Berzanî wenda bûn, bi sed hezaran mirov, bê kes bê serperest man, bi dehan zarok bê bav man, bi hezaran jin bê mêr man, bûkên mare birî, zavayên jin xwestî ne gehan mirazê xwe, bi tirajîdîyek bê dawî di nava xeman de man.

Em van rojan qet ji bîr nakin, em van şehîdan, Van qurbaniyan qet ji bîr nakin, em çi carî hêstirên wan dayîka ji bîr nakin ên kû em xwedî kirin em mezin kirin weke şêre jinan cihê bavên me girtin ne hêlan em bê xwedî bi mînin.

Hezaran Silav li giyanê pakê şehîdên Enfalê û tevayî şehîdên Azadiya Kurdistan.