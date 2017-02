Sembola Netewî

Gelek insan hene ku behskirin û nirxandina wan zehmet e. Yan jî mirov bi yek gotinekî dikarê wan bide nas kirin.Îdrîs Barzanî kesayetek welê ye. Kesayetek zana, entelektuel û xweş gotin bû.

Min rehmetî İdris Barzanî sala 1981ê nas kir. Lê piştî hevdîtina me ya cara yekê pê de, min dît ku insaneke ne mimkine ku mirov bi behskirinê kesayeta cenebê wî nas bike. Pêwist e ku mirov bibîne, guh bidê û li gel cenabê wî bide û bistîne.

Her cara mirov cenabê wî didît ferî tiştek nû dibûya. Gelekî xoş sohbet bû, her demî dilvekirî û bi hêvî li pêşiya xwe dinêriya. Heta dema tengasiya de jî gelek bi bawerî behsa pêşerojê dikira û mirov dilkeş dibû.

Ji aliyek din ewî dost û dijminên xwe baş ji hev nasdikiran û her demî li gora wê jî tevdigera. Di siyasetê de xwedî zekayek gelek berfireh bû. Dizaniya li gora qonaxa ku mirov têre derbas dibe siyasetê biafirîne.

Baweriya min de taybetmendiyek ya wî herî mezin ew bû ku perspektîfek gelek berfireh li pêşîya xwe dinêriye.Ji bo vê yekê jî dema pirsgirêkek şirove dikir yan dî derbara bûyerekî de helwêst bida nîşandan bi hemû aliyekî difikirî li gora xwe lêpirsîn dikir û di dawiyê de biryar dida.

Tu cara dema biryarek bida nedigot ka kî dê çi bêje. Eger bawer bikira ew biryar raste û berjewendiyên netewî de ye, di cih de biryara xwe dida û ji bo vê yekê jî gelek cara rexne hatine kirin. Lê her dawîyê de ya cenabê wî rast derketiye.

Dema di derbarê bûyerekî de nirxandinek bikira û mirov digel cenabê wî liser pirsekî gotûbêj kirîbûya, her wextî bi belgeyan qiset dikira. Jibo wê yekê piranî wek cenabê wî dibûya û mirov pê dihesiya ku di derbarê wê bûyera ku gotubêj liser dihêt kirin xeletî bûye û gotinên wan bûyeran ve girêdayî di derbarî wî de hatin kirin ne di cihê xwe de bûn.

Bê guman liser van tiştên ku ez dibêjim, bûyerên objektîf hene ku di navbera min û cenabê wî de derbas bûne û her demî wek cenabî wî derketiye. Lê di vê nivîsê de ku mirov cenabê wî yad dike ne cihê wêye em behsê bikin. Miheqeq dê rojekî behsa wan tiştan jî bê kirin.

Vê yekê ve girêdayî dixwazim gotinek din bikim. Her dema wek tevger wek siyaset em nêzikî cenabê wî bûn em pêşketine û me serkeftin anîne. Lê her dema ku em jê dûr ketine û me gotinên ne di cih de derbarê cenabê wî de gotine, wek siyaset me winda kiriye û em paş ve çûne.

Piranîya cara, dema mirov bê hêvî dibiya tu rêyek nadîta ku pêşîya xwe bibîne û di nava pirsgirêkan de winda dibûya û di wê rewşê de hevdîtinek ligel cenabî wî bikira di cih de cardin her tişt li pêşîya mirov ronî dibûya. Yanî mirov xemgîn biçûya balê bi keyf derdiket. Di demên tengî de jibo sekinandîya liser piya ev yek gelek girîng e.

Îdrîsê her dem zindî dostê, dostê xwe bû, kesayetek wefadar bû. Bawer nakim ku kesek wek cenabê wî dost û dijmina ji hev nas bike û li gora wê tevbigeriya.

Îdris Barzanî kesayetek serekebî yê agirê Şoreşa Gulanê pêxist.

Mixabin Îdris Barzanî jî wek babê xwe Melle Mistefa Barzanîyê nemir gelek cara di çerçova îdeolojîya çepîtîyê de hate nirxandin û bi gelek nezanîn rexne lê hatin kirin. Halbûkî ewî ji zû de çepîtî naskirîbû û dizanîya berjewendîyên Kurdistanê li ku ve bûn. Pîvana siyaseta ji bo Î.Barzanî berjewendîyên netewî bûn.

Îdrîs û Mesud Barzani

Piranîya kesên cenabê wî rexne dikiran ew nasnedikiran û li gora gotinên vale, propaganda xelet û dezenfrmasyona dihat kirin, ew rexne dikiran, gelek kesan jibo ispat bikin ku çepên baş in rexne li Îdris Barzanî dikiran.

Pêwist e mirov bikaribe wan qonaxa cardin binirxîne rastîya siyaseta wê demê bibîne û li gora wê hinek tiştan ji nûve binirxîne. Ka gelo ewên ku xwedîyê rexna bûn çiqas Îdrîs Barzanî nasdikiran, çiqas ji helwêstên cenabê wî bi agahdar bûn. Ev hemû pirs in. Baş e keseyetek welê bi çi pîvana dihat nirxandin? Ev jî pirsek din e.

Hevca nakê mirov behsa jîrbûna Îdris Barzanî ya siyasî bike, ji xwe ew xwendevanek gelek serkeftî yê rêbaza Mele Mistefa Barzanî bû. Dema, wê hat bû pêşkêşê wê rêbaza pîroz.

Her li nava pêşmergeyan bû

Wek her Barzanîyekî Îdris her demî di nava pêşmerge de li enîya şer bû.Jiyana wî ya pêşmergetî gelek sade bû. Dema pêwîst pêşmegeyek di eniya şerde bû, di dîplomasîyê de asta herî bilin de serkeftî bû. Îdris Barzanî wek havênê hevkarîya di nava aliyên siyasî de bû. Ew xwedî kesaytek gelek berz bû.

Bê guman hinek serpêhatî hene ku mirov dikarê behsê bike. Ew serpihatine ku min bi xwe hinek gotinên cenabê wî kir wek guharekî di guhê xwe de. Wê yekê hişt ku mirov bi kêmasî bi kesayet siyasetê bike û di rêya xwe de bi îstikqrar bê. Heta baştir derdora xwe nas bike.

Wek kurd dibêjin zilamê gotina xwe bû.

Lê gelek mixabin Îdris Barzanî zehf zû ji nav me koça dawî kir.

Çûyîna wî jibo tevgera azadixwaz a Kurdistanê jibo xeta netewî Kurdistanî windabûnek mezin bû.

Rastî Îdris Barzanî demkî de ji nav me bar kir ku ne demê çûyina wî bû. Hêja ew bi hemû awayî jibo tevgera azadixwaza Kurdistanê pêwistiyek bû.

Herweha îro cardin mirov gelek cihan de dibînê ku ew bi hemû awayî di nava xeta netewî de zindîye û dê her tim sembolek be di nava tevgera azadixwaza Kurdistanê û xeta netewî kurdistanî de.

Bi minasebeta 30 salîya wefata cenabî wî ez bi hemû hestek netewî û dostane, bi rêz yad dikim. Ew dê her demî bîra me de be.

Herweha gelekî spasiya Basê dikim ku we ev derfet da ku ez cardin dilxemgînî bê jî, Îdrisî her dem zindî bi bîrbînim û çend gotina derbarê cenabê wî de bêjim.

Dara Bilek

Heftenameya Bas