Serok: Ez dewlemendtirîn kesê cîhanê me serweta min piştevaniya 48 milyon gelê Kurd e

Ez dewlemendtirîn kesê cîhanê me.Serweta min piştevaniya 48 milyon gelê Kurd e.

Mesud Barzanî

Serok Barzani li Mitinga PDKê ya bajarê Duhokê de amade bû. Serok axavtinek kir.

Serok Barzani got: Em îro ber bi rojeke dîrokî ve diçin ku roja 30î Îlonê ye. Sala par 25ê Îlonê dîsa we rojeke dîrokî tomar kir, di wê baweriyê de me ku di 30î Îlonê jî rojeke din a dîrokî ya tijî serwerî tomar bikin.”

Barzani got: Di roja 25ê Îlonê de vîna gelê Kurd we bi ser xist. Piştî xiyaneta 16ê Cotmehê jî Pêşmergeyên qehreman rûmeta hemûyan parast. Gelê Kurd bila piştrast be, ta qerhreman, şêr û pilingên Kurdistanê hebin, hûnê parastî bin û dilniyayî xwe bikin,