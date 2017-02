Serokê Kurdistanê Mesûd Barzanî ragihand, serxwebûn pirseke cidî ye. Barzanî da xûyakirin ku, heger hikûmeta Tirkiyê ji wan bixwaze, ew amade ne rola wan di destpêkirina proseya aştiyê li Tirkiyê de hebe.

Serokê Kurdistanê Mesûd Barzanî di hevdîtinekê ligel rojnameya “Lemonde” ya Fransî de derbarê hebûna hêzên PKKê li Başûrê Kurdistanê de ragihand, meydana rasteqîne ya PKKê Kurdistana Tirkiyê ye, ne Herêma Kurdistanê ye û divê bi aştî pirsgirêkên xwe çareser bikin.

Li ser pêwendiyên ligel Îranê, Serok Barzanî got: “Pêwendiyên me ligel Îranê baş in, lê naxwazim ti welatek destê xwe di karûbarê me de werbide.”