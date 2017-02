Çavê Pêşmergeyan li çinîna berhema têkoşîn û xebat û qurbanîdana wan e ku ew jî bi destxistina mafê serxwebûna Kurdistanê ye. Pêşmerge dibêjin, êdî tiştek bi navê Iraqê nemaye.

Şiwan Husên, ku yek ji wan pêşmergeyan e ku ev 3 sal e li eniya şerê li dijî terorîstan e, ji malpera KDP.info re dibêje: “Ji zû de ez Pêşmerge me, ji wê demê û heta niha ez hêvî dikim ku xewna me bi cîh were û gelê me bighê mafê xwe yê rewa, ku ew jî serxwebûna Kurdistanê ye. Hêviya me bi Bexdayê tune ye ku ew şanda here Bexdayê ti encamên baş bi dest bixe, tenê çavê me li pirsa serxwebûnê ye.”

Muqedem Îdrîs Şeiban, Efserê Pêşmerge li eniya Rojavayê Dîcle, ji malpera KDP.info re ragihand: “Em wek Hêzên Pêşmerge û xelkê Kurdistanê xwedî ezmûnekî tal in ligel Iraqê. Ew Iraqa ku hemû awayên karesatan aniye serê me û di dawiyê de nan û pereyên me qut kiriye. Êdî Iraq ji ber şer û nakokiyên mezhebî hilweşaye. Lewma jî baştirîn rê ew e ku em ji Bexdayê cuda bibin. Ev ne tenê nêrîna min e, lê belê ya hemû pêşmergeyan e, ji ber ku nedûr e piştî nemana DAIŞê, Iraq DAIŞeke din dirust bike.”

Fermandarê Pêşmerge, Eqîd Dilşad Mewlûd ji malpera KDP.info re dibêje: “Me ligel Iraqê hemû ezmûnek dîtiye, lewma jî me rahişt çekan û me xebat û têkoşan kir ji bo bi destxistina mafê xwe yê rewa ku ew jî serxwebûna Kurdistanê ye, êdî dem hatiye ku em berhema wê xebatê biçînin û em wek Pêşmerge daxwaza serxwebûnê dikin.”