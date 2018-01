Nêçîrvan Barzani: Tişta li Efrînê diqewime cihê nîgeraniya me ye

Serokwezîrê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî, ragihand ku ji rewşa Efrînê nîgeran in û got: “Tişta li Efrînê diqewime cihê nîgeraniya Herêma Kurdistanê ye, hêvîdar in û daxwaz dikin di zûtirîn dem de û kêmtirîn qurbanî bigihin rêkeftinê. Nîgeraniya me ya mezin sivîlên di Efrînê de ne.”

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî li Hewlêrê di civîneke çapemeniyê de naveroka serdana xwe ya bo Bexda û Tehranê eşkere kir. Herwiha da zanîn ku vê hefteyê li Davosê careke din ligel Ebadî dicive.

Serokwezîr Nêçîrvan Barzanî di civîna çapemeniyê de wiha axifî: “Me ligel Serokwezîrê Iraqê Heyder Ebadî behsa meaş, petrol, firokexane û deriyên sînor kir. Wan lijne pêk anîne û em berdewam di peywendiyê de dibin, bi hêviya bo hemû pirsgirêkan bigihin çareseriyê.”

Derbarê meaş de jî Barzanî got: “Ne tenê wezaretên perwerde û tendirûstiyê, lê me behsa meaşê wezaretên din jî kir. Lê ya girîng e bila yê wan wezaretan temam bibe. Hêvîdar in yê wezaretên din jî were şandin.”

Derbarê helwêsta hikûmeta Kurdistanê de li ser rewşa Efrînê jî Barzanî, got ku ji rewşa Efrînê nîgeran in û wiha axifî: “Tişta li Efrînê diqewime cihê nîgeraniya Herêma Kurdistanê ye, hêvîdar in û daxwaz dikin di zûtirîn dem de û kêmtirîn qurbanî bigihin rêkeftinê. Nîgeraniya me ya mezin sivîlên di Efrînê de ne.”

Li ser vekirina firokexaneyên Hewlêr û Silêmaniyê jî Nêçîrvan Barzanî da zanîn ku ti demeke diyarkirî nine, lê hinek pirsgirêkên teknîkî hene û hêvîdar in di zûtirîn dem de bên çareser kirin û vebin.

Li ser pirsyareke Tora Medyayî ya Rûdawê ka gelo di serdanên xwe de ti rêkeftinek ligel Iraq û Îranê îmze kiriye, Barzanî wiha bersiv da: “Nexêr, tenê bo normalkirina peywendiyan bû û me ti rêkeftinek îmze nekir.”

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê herwiha eşkere kir ku di hundirê hefteyê de li Lutkeya Aborî ya Davosê ligel Serokwezîrê Iraqê Heyder Ebadî û Wezîrê Petrolê jî dicibçvin û ew civîn berdewamiya civînên Bexdayê dibin.

Derbarê peywendiyên ligel welatên cîran jî Serokwezîr Barzanî tekez kir ew wek Herêma Kurdistanê naxwazin peywendiyên me ligel cîranên wan têk biçin û axaftina xwe wiha qedand: “Ji bo me Tirkiye û Îran ne bedîlê hev in û Herêma Kurdistanê dixwaze asta bazirganiyê ligel herdu welatan bilind bike. Wek prensîp jî em dijî wê yekê ne her hêzeke serbazî ji welatê me êriş bike ser welatên din, evna bo PKK û hêzên din jî derbas dibe.”