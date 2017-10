Weke wazîfeyeke netewî û dîrokî divê em bi rêzdar Mesûd Barzanî re bin

Rejîma Iraqê û Îranê, Kerkûk û gelek navçeyên mijara maddeya 140î careke din dagir kirin.Helbete ku mihasebeya vê yekê bi berfirahî dê bê kirin, divê bê kirin.

Lê belê di demeke ku Ebadî, Malîkî û dîktatorên din yên Bexdayê dixwzin hemû destkeftîyên gelê me ji holê rake, wazîyeke me ya herî sereke jî, pêk anîna yekrêzîya pêşmergeyên qehreman û ya gelê me ye.

Em careke din dixwazin balê bikşînin ser wê yekê ku, tu hêz û tu sebep dê nikaribe, îradeya gelê me ya %92.73ya serxwebûnê ya di referandûma 25ê îlonê de derket holê,tune bihesibîne.

Di êrîşên di derbarê referandûmê de, di derbarê îradeya serxwebûnê û dagir kirina Kerkûkê de, armanceke dagirkeran ya esasî jî, şikandin û lawaz kirina desthiltdarî, hêz û rêz girtina Rêzdar Mesûd Barzanî û Rêzdar Kosret Resûl bû.

Di dema referandûmê de yên ku dixwestin rê li ber pêk anîna vî mafê demokratîk û meşrû bigirin û yên nuha dixwazin rêzdar Mesûd Barzanî îstîfa bike, her eynî alî ne.

Rêzdar Mesûd Barzanî, gelek carana îlan kiribû ku, ew amade ye dest ji wazîfeya xwe ya Serokatîya Herêma Kurdistanê berde.Herweha aşkere kiribû ku, ne ew, ne jî ji malbata wî tu kes dê nebe namzetê Serokatîya Kurdistanê.

Hilbijartinên Parlamento û Serokatîya Kurdistanê 8 mehan hatin paşve xistin. Di demeke weha xeter û hesas de, ji bo berjewendîyên gelê me, Rêzdar Mesûd Barzanî, heta hilbijartin bêne li dar xistin, divê weke Serokê Herêma Kurdistanê wazîfeya xwe berdewam bike.

Tu hêz dê nikaribe Kerkûkê ji dilê Kurdistanê derbixîne, veqetîne; tu hêz dê nikaribe rê li ber Kurdistana serbixwe bigire.

Belê, îro weke wazîfeyeke netewî û dîrokî , divê em bi can û dil bi Serokê Herêma Kurdistanê Rêzdar Mesûd Barzanî re bin.

Mustafa Özçelik

Serokê Giştî yê PAKê

26.10.2017