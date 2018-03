Wezîrê derve yê Britanya cejna newrozê li Nêçîrvan Barzani pîroz dike

Boris Johnson wezîrê derve yê Britanyayê newroza serokwezîrê Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî pîroz kir.

Boris Johnson, nameyek ji bo Nêçîrvan Barzani rêkir û di nama xwe de dibêje: Ez cejna Newrozê li we, malbata we û li gel û hukumeta herêma Kurdistanê pîroz dikim. Di sala bûrî de gelê kurd bi qehremanî li dijê DAÎŞê şer kir û bi mehvandariyek mezin li penaberan kir.

Wezîrê derve yê Britanya berdewamiya nama xwe de dibêje: Niha derfetek baş ji bo pêşerojek baştir, pêkanina demokrasiyê pêşketinek berfireh ji bo herêma Kurdistanê heye.

Di dawiya nama xwe de Boris Johnson dide xûyakirin: Hêvî dikim ku demekî pêş cenabê we li London bibînin. Hêviya Newrozek xweş û aram herweha salekî serkeftî ji bo we dikim.

Boris Johnson nama xwe bi gotinek kurdî ji stranek ya Newrozê temam dike. Dibêje: Em rojî salî tazeye, newroze hatewe.